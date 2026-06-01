Radu Constantea, președintele vicecampioanei „U” Cluj și finalistei Cupei României, a susținut că formația ardeleană a primit o ofertă de 2.000.000 de euro pentru golgheterul Jovo Lukic.

Radu Constantea anunță un buget solid pentru „U” Cluj

Constantea a transmis că propunerea a fost refuzată imediat, deoarece „U” Cluj are un buget suficient de bun pentru a-și permite să își păstreze cei mai importanți jucători în vederea participării în cupele europene.

„E clar că din perspectiva bugetului nu suntem obligați să vindem pe nimeni. Ăsta e obiectivul nostru, ca măcar pe perioada preliminariilor europene să nu plece nici un jucător. Decât dacă vine vreo ofertă extraordinar de bună.

Sunt jucători precum Lukic, Macalou, trebuie să vedem partea plină a paharului, 'U' Cluj nu a dat niciodată golgeterul și cel mai bun pasator din Superliga. La Lukic se suprapune și această convocare la Campionatul Mondial, cred că prima dată un jucător de la 'U' Cluj participă la Mondial.

Dacă vin oferte foarte bune, vom valorifica, dar nu suntem obligați. Au fost oferte pe care le-am refuzat, suma nu era destul de mare pentru a face concesii.

Încercăm să întărim lotul pentru participarea în cupele europene. Am văzut și posibilii adversari din Europa League, sunt echipe puternice”, a declarat Radu Constantea, într-o intervenție la TVR Cluj.

Constantea: „Am avut discuții la două milioane de euro pentru Lukic”

„Macalou se simte foarte bine, în iarnă am prelungit pe încă două sezoane. Jovo Lukic mai avea un an de contract, a fost deschis și am prelungit pe încă trei sezoane. El are contract până în 2029.

Noi sperăm să nu plece, dar dacă vine o ofertă...Vrem să se termine Mondialul bine pentru el, să vină cât mai repede să ne putem folosi de el pe parcursul campaniei europene, sperăm să fie un traseu cât mai lung.

A fost o alegere foarte bună Lukic pentru noi, a fost golgeterul campionatului. Noi vom avea venituri și pe perioada cât el e prezent în lotul Bosniei la Mondial.

Raportându-se la Cupa Mondială precedentă, depinde și de perioada cât va fi Bosnia în turneu, va fi o sumă importantă. Va trebui să împărțim cu Craiova, se iau echipele la care a jucat în ultimii doi ani.

Suntem un club care nu a discutat despre prețuri. Am avut discuții potențiale la două milioane de euro pentru Lukic. Am refuzat automat”, a adăugat Radu Constantea.

de euro este cota de piață a lui Lukic pe Transfermarkt. 39 de meciuri, 20 de goluri și trei pase decisive a adunat atacantul bosniac la „U” Cluj, la care a ajuns liber de contract în vară după despărțirea de Universitatea Craiova.

Daniel Pancu îl vrea pe Jovo Lukic la Rapid

Daniel Pancu a avut parte de o despărțire tumultuoasă de CFR Cluj. După ce a făcut un miracol și a calificat-o pe CFR în preliminariile Conference League, Pancu a intrat într-un conflict cu cei din conducerea formației din Gruia și a părăsit echipa.

Antrenorul era deja înțeles cu Rapid și a semnat la scurt timp după finalul sezonului și după plecarea de pe banca tehnică a giuleștenilor a lui Costel Gâlcă.

În momentul în care s-a pus la masă cu Dan Șucu, Pancu i-a cerut principalului acționar din Giulești cinci transferuri importante pentru următorul sezon, cinci jucători care pot fi incluși direct în echipa de start.

Întrebat ce jucător din Superliga ar transfera la Rapid, Pancu a răspuns fără să stea pe gânduri: ”Lukic de la U Cluj”, a spus antrenorul la GSP.

Anterior, Pancu alcătuise primul 11 ideal din acest sezon al Superligii, iar atacantul bosniac nu fusese inclus, deoarece antrenorul l-a preferat pe Nsimba.

Trecut și pe la Universitatea Craiova, unde nu a reușit să impresioneze, Jovo Lukic a întrecut orice așteptări la U Cluj și a devenit golgheterul campionatului. Atacantul bosniac a înscris 20 de goluri în acest sezon și a oferit trei pase decisive în cele 39 de meciuri în care și-a făcut apariția pe teren.

