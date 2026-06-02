Thibaut Courtois a devenit patron de club! Prima țintă e Darius Olaru

Portarul lui Real Madrid s-a întors la clubul la care a făcut junioratul și care l-a lansat în fotbalul mare, Genk, de această dată în calitate de investitor prin NXTPLAY, o platformă de investiții la care a fost cofondator.

Thibaut Courtois a devenit patron la Genk!

Genk a făcut anunțul oficial al colaborării în cursul zilei de luni, prin intermediul unui comunicat oficial, iar Courtois s-a arătat încântat de această mutare.

Anunțul a venit la scurt timp după ce Genk a ratat calificarea în preliminariile Conference League, dramatic, după ce a fost învinsă de rivala Gent la loviturile de la 11 metri, într-un baraj similar cu cel din fotbalul românesc.

”Am urmărit excelența toată viața. La KRC Genk simt aceeași pasiune și ambiție. Această investiție este cu adevărat ca întoarcerea acasă. Prin acest angajament, vreau să ajung clubul să continue să crească și să-și consolideze ambițiile sportive”, a spus portarul lui Real Madrid.