Thibaut Courtois a devenit patron de club! Prima țintă e Darius Olaru

Thibaut Courtois (34 de ani), starul lui Real Madrid, a devenit patron de club în țara sa natală, Belgia.

Portarul lui Real Madrid s-a întors la clubul la care a făcut junioratul și care l-a lansat în fotbalul mare, Genk, de această dată în calitate de investitor prin NXTPLAY, o platformă de investiții la care a fost cofondator.

Thibaut Courtois a devenit patron la Genk!

Genk a făcut anunțul oficial al colaborării în cursul zilei de luni, prin intermediul unui comunicat oficial, iar Courtois s-a arătat încântat de această mutare.

Anunțul a venit la scurt timp după ce Genk a ratat calificarea în preliminariile Conference League, dramatic, după ce a fost învinsă de rivala Gent la loviturile de la 11 metri, într-un baraj similar cu cel din fotbalul românesc. 

”Am urmărit excelența toată viața. La KRC Genk simt aceeași pasiune și ambiție. Această investiție este cu adevărat ca întoarcerea acasă. Prin acest angajament, vreau să ajung clubul să continue să crească și să-și consolideze ambițiile sportive”, a spus portarul lui Real Madrid.

Genk îl vrea pe Darius Olaru!

După ratarea cupelor europene, Genk este aproape de a-l vinde pe mijlocașul Konstantinos Karetsas (18 ani), care este evaluat de site-urile de specialitate la o sumă fabuloasă, 35 de milioane de euro, iar înlocuitorul său ar putea fi Darius Olaru (27 de ani).

Informația a apărut în presa belgiană, care a scris și despre suma cerută de Gigi Becali în schimbul mijlocașului, cinci milioane de euro. Între timp, pretențiile financiare ale finanțatorului FCSB au mai scăzut, astfel că sunt șanse bune ca Olaru să prindă un transfer în această vară.

Transferat din ianuarie 2020 de la Gaz Metan Mediaș pentru 600.000 de euro, Darius Olaru a înregistrat la FCSB 256 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive. 

