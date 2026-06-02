Oţelul Galaţi anunţă că opt jucători din lotul cu care a susţinut sezonul 2025-2026 în Superligă şi în Cupa României se află la final de contract. Doi dintre aceştia au primit oferte de prelungire a înţelegerii.

Șase jucători pleacă de la Oțelul Galați

La finalul stagiunii 2025-2026, clubul Oţelul Galaţi a încheiat relaţiile contractuale cu următorii jucători: Iustin Popescu - portar; Silviu Rus - fundaş dreapta; Cristian Chira - mijlocaş central; Daniel Sandu - atacant şi Gabriel Debeljuh - atacant.

Un alt atacant, Ştefan Bană, şi-a încheiat perioada de împrumut la Galaţi şi revine la Universitatea Craiova, clubul gălăţean păstrând un procent important din drepturile sale federative.

Diego Zivulic şi Paul Iacob au primit oferte de prelungire

Fundaşilor centrali Diego Zivulic şi Paul Iacob, aflaţi de asemenea la final de contract cu clubul gălățean, le-au fost înaintate deja oferte de prelungire.

Reunirea lotului pentru următorul sezon este programată pe data de 15 iunie 2026, notează news.ro.

Stjepan Tomas ”şi-a îndeplinit obiectivul stabilit la momentul preluării echipei”

Antrenorul croat Stjepan Tomas şi-a prelungit contractul cu clubul de fotbal Oţelul Galaţi, el urmând să continue în funcţie până în vara anului viitor, informează gruparea moldoveană pe site-ul său oficial.

„SC Oţelul Galaţi anunţă prelungirea contractului antrenorului principal Stjepan Tomas pentru încă un sezon competiţional, după ce tehnicianul croat şi-a îndeplinit obiectivul stabilit la momentul preluării echipei: clasarea în primele trei poziţii ale play-out-ului Superligii.

Parcursul echipei din ultimele luni şi îndeplinirea obiectivului sportiv au activat automat continuarea colaborării dintre cele două părţi", se arată pe site-ul citat.

Stjepan Tomas a declarat că va munci împreună cu jucătorii pentru a avea un sezon mult mai bun decât cel recent încheiat.

„Sunt bucuros că voi continua la Oţelul şi în sezonul următor.

În scurtul timp petrecut aici am simţit sprijinul clubului, al suporterilor şi al tuturor oamenilor din jurul echipei. Am reuşit să ne îndeplinim obiectivul, însă cred că putem construi şi mai mult împreună.

Vom munci pentru a avea un sezon cât mai bun şi pentru a face suporterii mândri de această echipă", a spus tehnicianul.