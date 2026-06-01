Avem cele 16 echipe: Cum va arăta SuperLiga în sezonul 2026/2027

FC Voluntari și-a asigurat revenirea în primul eșalon fotbalistic, punând capăt unei pauze de doi ani. Formația ilfoveană s-a impus categoric, scor 3-0, în manșa retur a barajului disputat împotriva celor de la Hermannstadt, reușind să întoarcă rezultatul nefavorabil din meciul tur (2-3). În urma acestei înfrângeri, echipa sibiană retrogradează în eșalonul secund.

În cealaltă confruntare decisivă pentru menținere sau promovare, Farul Constanța și-a păstrat poziția în prima ligă. După un egal cu multe goluri în prima manșă (3-3), meciul retur cu Chindia s-a încheiat din nou la egalitate, scor 1-1. Echipa care va evolua în sezonul 2026/2027 pe prima scenă a fost decisă la loviturile de departajare, câștigate cu 4-2.