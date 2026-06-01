Avem cele 16 echipe: Cum va arăta SuperLiga în sezonul 2026/2027

FC Voluntari și-a asigurat revenirea în primul eșalon fotbalistic, punând capăt unei pauze de doi ani. Formația ilfoveană s-a impus categoric, scor 3-0, în manșa retur a barajului disputat împotriva celor de la Hermannstadt, reușind să întoarcă rezultatul nefavorabil din meciul tur (2-3). În urma acestei înfrângeri, echipa sibiană retrogradează în eșalonul secund.
În cealaltă confruntare decisivă pentru menținere sau promovare, Farul Constanța și-a păstrat poziția în prima ligă. După un egal cu multe goluri în prima manșă (3-3), meciul retur cu Chindia s-a încheiat din nou la egalitate, scor 1-1. Echipa care va evolua în sezonul 2026/2027 pe prima scenă a fost decisă la loviturile de departajare, câștigate cu 4-2.
Când se dă startul viitoarei stagiuni
Noua ediție de campionat va începe mai târziu decât era stabilit în calendarul inițial. Potrivit hotărârii luate de Comitetul de Urgență al Federației Române de Fotbal pe data de 8 mai, prima etapă a stagiunii 2026/2027 a fost reprogramată pentru 18 iulie.
Varianta inițială prevedea debutul competiției în weekendul 11-12 iulie. Cluburile din prima ligă au cerut amânarea startului cu o săptămână, iar Liga Profesionistă de Fotbal a înaintat oficial această solicitare la începutul lunii mai. Sezonul fotbalistic intern se va deschide oficial pe 4 iulie, dată stabilită pentru disputarea Supercupei României.
Cele 16 echipe care vor evolua în următorul sezon de Superliga
- Universitatea Craiova
- Universitatea Cluj
- CFR Cluj
- Dinamo București
- Rapid București
- FC Argeș
- UTA Arad
- FCSB
- Oțelul Galați
- FC Botoșani
- Csikszereda Miercurea Ciuc
- Petrolul Ploiești
- Farul Constanța
- FC Voluntari
- Corvinul Hunedoara
- Sepsi Sfântu Gheorghe