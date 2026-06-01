Acum, ”câinii” pregătesc mai multe mișcări de trupe pentru sezonul următor, în care viitorul lui Zeljko Kopic (48 de ani) este pus sub semnul întrebării. Printre altele, președintele Andrei Nicolescu a vorbit și despre situația lui George Pușcaș.

Andrei Nicolescu: ”Pușcaș nu se operează”

Atacantul de 30 de ani a lipsit în ultimele două partide din cauza unei accidentări. Pușcaș a acuzat, de mai multă vreme, dureri în zona inghinală, motiv pentru care nu a putut evolua la capacitate maximă.

Chiar dacă a spus că ia în calcul să se opereze, se pare că situația sa va fi rezolvată cu un terapeut, spune oficialul dinamovist.

”Deocamdată, Pușcaș pleacă în vacanță. Are un terapeut cu care suntem în contact, iar până la reunirea lotului vom ști ce să facem.

El nu se operează acum, asta vă spun. O să vedem cu terapeutul ce vom face. Nici operația nu garantează nimic. La orice fotbalist există un risc. Nu este o chestiune ce necesită operație”, a spus Nicolescu, la Digi Sport.

George Pușcaș: ”Ne vom întoarce mai puternici”

George Pușcaș a simțit dureri înaintea meciului și nu a putut juca împotriva lui FCSB, însă atacantul a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale după ce Dinamo a ratat calificarea în Conference League.

”Dezamăgirea este mare astăzi. Am visat cu toții să facem încă un pas și să ne calificăm mai departe, iar faptul că nu am reușit doare.

Astăzi suferim împreună, dar mâine ne ridicăm împreună. Ceea ce s-a construit aici este doar începutul. Avem motive să fim mândri, să rămânem uniți și să privim cu încredere spre sezonul viitor.

Mulțumim pentru tot. Ne vom întoarce mai puternici”, a scris George Pușcaș pe Instagram.