Finanțatorul echipei FC Botoșani, Valeriu Iftime, și omul cu banii de la FCSB, Gigi Becali, au realizat numeroase afaceri în ultimii ani. Printre jucătorii cumpărați de FCSB de la FC Botoșani s-au numărat Olimpiu Moruțan, Denis Haruț, Răzvan Oaidă, Mihai Roman, Cătălin Golofca, Joyskim Dawa, Aristidis Soiledis sau Malcom Edjouma.

Ei au fost cele mai importante nume care au făcut pasul de la clubul din Moldova, iar în urmă cu ceva timp Iftime a considerat că un alt jucător care putea face trecerea la fosta campioană a României era Michael Pavlovic.

Michael Pavlovic a fost propus la FCSB, dar acum poate ajunge la campioana Sloveniei

Însă, pănă la urmă, fundașul stânga sloven al formației din Moldova nu a ajuns la București. Propunerea a fost făcută chiar de Valeriu Iftime, dar Becali nu s-a arătat interesat de apărătorul lateral.

Michael Pavlovic va împlini 25 de ani în luna iunie și are patru meciuri la naționala U21 a Sloveniei. Născut în Novo Mestoc, fundașul stânga a crescut la NK Olimpija Ljubljana, iar în perioada 2022-2024 a jucat la altă echipă din țara natală, FC Koper.

NK Celje, echipa interesată de Michael Pavlovic, legitimat la FC Botoșani

Pavlovic, câștigător al Cupei Sloveniei cu Olimpija Ljubljana, în 2021, a fost transferat gratis de FC Botoșani în vara anului 2024. Fotbalistul cotat de Transfermarkt la 850.000 de euro a strâns 22 meciuri în acest sezon și a oferit o pasă de gol.

Potrivit publicației Planet Nogomet, Michael Pavlovic este dorit de echipa slovenă NK Celje, care la finalul sezonului 2025-2026 a câștigat pentru a treia oară în istorie titlul! A mai triumfat și în vara anului 2024 și la finalul întrecerii 2019-2020.