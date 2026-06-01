Florin Prunea, reacție clară după ce un puști fan FCSB și mama sa au fost agresați de fanii dinamoviști: ”Revino la realitate!”

Un copil, fan FCSB, și mama sa au fost înjurați și scuipați de fanii lui Dinamo pentru că puștiul a sărbătorit în momentul în care Joyskim Dawa a deschis scorul în minutul 10. În cele din urmă, forțele de ordine au intervenit, iar copilul și mama acestuia au fost mutați în sectorul rezervat fanilor FCSB.

Florin Prunea, fostul mare portar al lui Dinamo, a transmis că este inacceptabil ceea ce s-a întâmplat la meciul de baraj, însă fostul membru al Generației de Aur spune că vina aparține în parte și mamei copilului.

Fostul portar crede că femeia nu ar fi trebuit să cumpere bilete într-o zonă în care era foarte probabil să fie plină cu suporteri ai lui Dinamo.

”Nu e în regulă. Ce vină are copilul, săracul? Dar de ce nu l-a dus maică-sa acolo? De ce nu l-a dus în sectorul rezervat? Nu se face așa ceva, e un copil, totuși, pe bune?

Până să ia ăștia o măsură, nu e mai bine să eviți, să nu te duci cu copilul acolo îmbrăcat cu tricoul lui FCSB? Asta a depășit o măsură, e prea mult! M-aș fi așteptat ca din rândul suporterilor lui Dinamo să se ia măsuri, cei din jur. Când au văzut doi-trei nebuni: 'Băi, ce e aici? Afară!'. Putea să fie copilul lor, le-ar fi convenit să se întâmple așa? Nu e în regulă!

Până la urmă și femeia asta, ia, mă copilul de acolo, nu te duce cu copilul acolo, pe bune. Revino la realitate! Te iau ăștia la înjurături, nu au respect față de nimic. Au depășit măsura, nu există respect deloc. Eu nu mi-aș fi dus copilul acolo. Cum să îl bag în mijlocul suporterilor când era focul aprins cât casa. Ați văzut Tănase cum instiga, Olaru cum făcea la gol? Cum să îl duc? Pică pe copilul ăla nevinovat! Ce să cauți tu cu copilul îmbrăcat în tricoul lui FCSB acolo?

Nu sunt de acord, dar hai să evităm chestia asta, nu îl duc pe copilul ăla îmbrăcat în fcsb-ist între dinamoviști. Dacă era copilul meu, nu îl duceam acolo”, a spus Florin Prunea la Iamsport Live.