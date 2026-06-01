Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) primește o bună parte din atenția acordată probei feminine a turneului de mare șlem de la Roland Garros.

După ce a devenit cea mai vârstnică jucătoare care administrează un 6-0, 6-0 într-un turneu de mare șlem, sportiva din România a ajuns lăudată de cele mai importante voci ale acestui sport.

Mats Wilander și John McEnroe nu înțeleg de ce Sorana Cîrstea ar vrea să se retragă

Mats Wilander a repetat opinia exprimată de Ilie Năstase, comunicând că nu înțelege decizia retragerii. Fostul tenismen suedez ar vrea să o vadă pe Sorana Cîrstea continuând să joace tenis în contextul dat, în care nu mai resimte presiunea competiției în mod negativ.

„A decis brusc să nu mai joace și asta a eliberat-o complet. Era foarte bună când era tânără, dar acum s-a eliberat. Nu sunt sigur de ce se retrage. E atât de plăcut să vezi asta,” a comentat Mats Wilander, într-o intervenție acordată Eurosport.