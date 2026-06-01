GALERIE FOTO Ce au comentat John McEnroe și Mats Wilander când au văzut-o pe Sorana Cîrstea calificată în sferturile Roland Garros

Ce au comentat John McEnroe și Mats Wilander când au văzut-o pe Sorana Cîrstea calificată în sferturile Roland Garros Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea s-ar pregăti pentru a-și petrece anul 2027 în tenisul profesionist, dacă și-ar lăsa decizia retragerii în mâinile foștilor tenismeni: Ilie Năstase, Mats Wilander și John McEnroe.

TAGS:
John McEnroeMats WilanderRoland Garros 2026Tenis WTASorana Cirstea
Din articol

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) primește o bună parte din atenția acordată probei feminine a turneului de mare șlem de la Roland Garros.

După ce a devenit cea mai vârstnică jucătoare care administrează un 6-0, 6-0 într-un turneu de mare șlem, sportiva din România a ajuns lăudată de cele mai importante voci ale acestui sport.

Mats Wilander și John McEnroe nu înțeleg de ce Sorana Cîrstea ar vrea să se retragă

Mats Wilander a repetat opinia exprimată de Ilie Năstase, comunicând că nu înțelege decizia retragerii. Fostul tenismen suedez ar vrea să o vadă pe Sorana Cîrstea continuând să joace tenis în contextul dat, în care nu mai resimte presiunea competiției în mod negativ.

„A decis brusc să nu mai joace și asta a eliberat-o complet. Era foarte bună când era tânără, dar acum s-a eliberat. Nu sunt sigur de ce se retrage. E atât de plăcut să vezi asta,” a comentat Mats Wilander, într-o intervenție acordată Eurosport.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea wang rg2026 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

John McEnroe: „Cîrstea rezistă mai mult decât jucătoare mult mai tinere. De ce s-ar retrage?”

Nici John McEnroe nu crede că Sorana Cîrstea ar alege inspirat dacă ar părăsi lumea tenisului, la capătul sezonului.

„Cîrstea rezistă mai mult decât jucătoare mult mai tinere. De ce s-ar retrage? Andreeva îmi amintește de Fonseca. Se așteptau multe de la ea și s-a luptat cu presiunea, dar începe să-și dea seama cum stă treaba,” a adăugat McEnroe pentru aceeași sursă.

La 36 de ani, Cîrstea vrea calificarea în prima semifinală de Grand Slam a carierei

Sorana Cîrstea va lupta marți, 2 iunie, împotriva rusoaicei Mirra Andreeva pentru a reuși prima calificare a carierei într-o semifinală de turneu de mare șlem.

În sferturile de Grand Slam jucate până acum - Roland Garros 2009, respectiv US Open 2023 -, Sorana Cîrstea a fost eliminată de Samantha Stosur și Karolina Muchova.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Dua Lipa s-a căsătorit, într-o ceremonie privată la Londra. Cine este soțul ei | GALERIE FOTO
Dua Lipa s-a căsătorit, într-o ceremonie privată la Londra. Cine este soțul ei | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Dinamo începe în forță noul sezon: 3.500.000€!
Dinamo începe în forță noul sezon: 3.500.000€!
Va juca Kvaratskhelia împotriva României?! Vestea primită de Gică Hagi înainte de debutul pe banca naționalei
Va juca Kvaratskhelia împotriva României?! Vestea primită de Gică Hagi înainte de debutul pe banca naționalei
FC Hermannstadt face orice să nu retrogradeze în Liga 2! Ce s-a întâmplat înaintea returului cu FC Voluntari
FC Hermannstadt face orice să nu retrogradeze în Liga 2! Ce s-a întâmplat înaintea returului cu FC Voluntari
Brazilia s-a distrat cu Panama înainte de Mondial! Scor de tenis pe Maracana
Brazilia s-a distrat cu Panama înainte de Mondial! Scor de tenis pe Maracana
Dinamo - FCSB din Belgia! Barajul de Conference League s-a decis la penalty-uri
Dinamo - FCSB din Belgia! Barajul de Conference League s-a decis la penalty-uri
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali l-a convins! Primul jucător care semnează cu FCSB: ”A acceptat oferta”

Gigi Becali l-a convins! Primul jucător care semnează cu FCSB: ”A acceptat oferta”

FCSB, transfer de titlu! Mihai Stoica a făcut anunțul: „Îl primim cu brațele deschise”

FCSB, transfer de titlu! Mihai Stoica a făcut anunțul: „Îl primim cu brațele deschise”

Interzis nostalgicilor: cum arăta Sorana Cîrstea în urmă cu șaptesprezece ani, când se califica pentru prima oară în sferturile Roland Garros

Interzis nostalgicilor: cum arăta Sorana Cîrstea în urmă cu șaptesprezece ani, când se califica pentru prima oară în sferturile Roland Garros

Echipa pe care o va antrena Adrian Mihalcea în sezonul următor. Condițiile impuse de antrenor

Echipa pe care o va antrena Adrian Mihalcea în sezonul următor. Condițiile impuse de antrenor

Au început negocierile! Anunțul făcut de CFR Cluj despre noul antrenor

Au început negocierile! Anunțul făcut de CFR Cluj despre noul antrenor

Farul - Chindia 1-1, PSG - Arsenal de România! Totul s-a decis la loviturile de departajare

Farul - Chindia 1-1, PSG - Arsenal de România! Totul s-a decis la loviturile de departajare



Recomandarile redactiei
Dinamo începe în forță noul sezon: 3.500.000€!
Dinamo începe în forță noul sezon: 3.500.000€!
Va juca Kvaratskhelia împotriva României?! Vestea primită de Gică Hagi înainte de debutul pe banca naționalei
Va juca Kvaratskhelia împotriva României?! Vestea primită de Gică Hagi înainte de debutul pe banca naționalei
FC Hermannstadt face orice să nu retrogradeze în Liga 2! Ce s-a întâmplat înaintea returului cu FC Voluntari
FC Hermannstadt face orice să nu retrogradeze în Liga 2! Ce s-a întâmplat înaintea returului cu FC Voluntari
Dinamo - FCSB din Belgia! Barajul de Conference League s-a decis la penalty-uri
Dinamo - FCSB din Belgia! Barajul de Conference League s-a decis la penalty-uri
Brazilia s-a distrat cu Panama înainte de Mondial! Scor de tenis pe Maracana
Brazilia s-a distrat cu Panama înainte de Mondial! Scor de tenis pe Maracana
Alte subiecte de interes
John McEnroe agită apele: „Alcaraz e mai bun decât Federer, Nadal și Djokovic la 21 de ani”
John McEnroe agită apele: „Alcaraz e mai bun decât Federer, Nadal și Djokovic la 21 de ani”
John McEnroe se opune ferm: „Alcaraz e un ciudat!” Ce a contestat fostul tenismen american
John McEnroe se opune ferm: „Alcaraz e un ciudat!” Ce a contestat fostul tenismen american
„Avem o nouă Ashleigh Barty” Wilander o laudă pe Karolina Muchova, finalista-surpriză de la Roland Garros
„Avem o nouă Ashleigh Barty” Wilander o laudă pe Karolina Muchova, finalista-surpriză de la Roland Garros
Fără Nadal în discuție, Wilander vede doi posibili campioni la Roland Garros. Djokovic nu a fost menționat
Fără Nadal în discuție, Wilander vede doi posibili campioni la Roland Garros. Djokovic nu a fost menționat
Jaqueline Cristian a găsit explicația pentru dezamăgirea suferită pe bani frumoși la Roland Garros
Jaqueline Cristian a găsit explicația pentru dezamăgirea suferită pe bani frumoși la Roland Garros
Prietena Gabrielei Ruse, zguduită de realitate: a câștigat la Roland Garros într-o zi în care familia sa a fost la un pas de moarte
Prietena Gabrielei Ruse, zguduită de realitate: a câștigat la Roland Garros într-o zi în care familia sa a fost la un pas de moarte
CITESTE SI
Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

stirileprotv Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

stirileprotv România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!