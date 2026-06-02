După trei ani la FCSB, perioadă în care a câștigat două titluri, două Supercupe ale României și a obținut rezultate excelente în Europa League, Elias Charalambous a demisionat în martie, în urma ratării play-off-ului.

Elias Charalambous, speaker în Cipru la un important eveniment dedicat antrenorilor

Cipriotul a fost chemat din nou la FCSB după plecarea lui Mirel Rădoi, însă a refuzat. Între timp, Elias Charalambous nu și-a găsit încă o altă echipă, însă va participa la un eveniment important în Cipru.

Elias Charalambous se va număra printre principalii speakeri ai conferinței "Future Coaching: From Grassroots to Senior Level", un eveniment dedicat dezvoltării și educației antrenorilor de fotbal din Cipru, care va avea loc pe 13 iunie, în Lefkara.

"Conferința reprezintă una dintre cele mai importante activități de formare și educație din Cipru dedicate fotbalului și antrenoratului, având ca obiectiv principal evoluția și dezvoltarea continuă a antrenorilor la toate nivelurile.

Prin prezentări, analize, experiențe și sfaturi practice oferite de profesioniști de top și cu succes în domeniu din Cipru și din străinătate, participanții vor avea oportunitatea de a se informa despre noile tendințe și cerințele moderne din fotbal", anunță Asociația Antrenorilor din Cipru.

Printre speakeri se vor număra Elias Charalambous, prezentat drept campion al României cu FCSB, dar și grecul Christos Kontis (51 de ani), antrenorul lui OFI Creta, care a cucerit în acest sezon Cupa Greciei.