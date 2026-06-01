La 36 de ani, Sorana Cîrstea (18 WTA) a legat patru victorii în minimum de seturi pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros.

Ajunsă în sferturile de finală, sportiva din România a folosit ocazia interviului preluat de Marion Bartoli, pe terenul arenei Suzanne-Lenglen, pentru a transmite un mesaj inspirațional.

Sorana Cîrstea, mesaj inspirațional, la Roland Garros

„Întotdeauna am crezut că nu există dată de expirare pentru ambiții și visuri. Am atât de multă pasiune pentru acest sport. Iubesc tenisul, iar să joc la acest nivel avându-i alături pe acești oameni dragi și familia e o bucurie absolută,” a adăugat Sorana Cîrstea.

„Simt că societatea ne etichetează și ne împarte pe categorii de vârstă, dar cred că suntem liberi să facem ce ne dorim. Eu vreau să joc și iată-mă aici!”, a fost mesajul motivațional al Soranei Cîrstea.