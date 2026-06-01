La 36 de ani, Sorana Cîrstea (18 WTA) a legat patru victorii în minimum de seturi pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros.
Ajunsă în sferturile de finală, sportiva din România a folosit ocazia interviului preluat de Marion Bartoli, pe terenul arenei Suzanne-Lenglen, pentru a transmite un mesaj inspirațional.
Sorana Cîrstea, mesaj inspirațional, la Roland Garros
„Întotdeauna am crezut că nu există dată de expirare pentru ambiții și visuri. Am atât de multă pasiune pentru acest sport. Iubesc tenisul, iar să joc la acest nivel avându-i alături pe acești oameni dragi și familia e o bucurie absolută,” a adăugat Sorana Cîrstea.
„Simt că societatea ne etichetează și ne împarte pe categorii de vârstă, dar cred că suntem liberi să facem ce ne dorim. Eu vreau să joc și iată-mă aici!”, a fost mesajul motivațional al Soranei Cîrstea.
„Simt că societatea ne etichetează și ne împarte pe categorii de vârstă, dar suntem liberi să facem ce dorim.”
Spre finalul interviului, Sorana Cîrstea le-a mulțumit francezilor pentru prezența în tribune, dar și fostei campioane a competiției de la Wimbledon, Marion Bartoli, pentru timpul petrecut împreună, atât ca jucătoare, cât și în relația jucătoare-antrenoare.
„Cu cât am avansat în vârstă, cu atât am încercat să pun mai puțină presiune asupra mea. Mi-am propus doar să joc. Am jucat împotriva ta, m-ai antrenat, am învățat multe de la tine. Sunt o jucătoare completă astăzi, dar, mai important, mă bucur de joc, asta se întâmplă,” a completat Sorana Cîrstea, recunoscătoare pentru ceea ce trăiește la Paris.
Sorana Cîrstea o va întâlni pe Mirra Andreeva (8 WTA), în sferturile de finală ale competiției de mare șlem de la Paris. Partida va avea loc marți, 2 iunie, de la o oră care urmează să fie stabilită de organizatori.