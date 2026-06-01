Scouterii unui club din Anglia au venit să-l vadă pe starul lui FCSB, dar au plecat la pauză: ”Hai să mergem!”

Având în vedere că în ultima perioadă s-a vehiculat că scouterii mai multor echipe din Europa s-au perindat prin România în căutare de jucători, Adrian Ilie a dezvăluit că acest lucru s-a mai întâmplat, iar tatonările nu s-au concretizat cu un transfer.

Fostul mare fotbalist a dezvăluit că scouterii spanioli au fost prezenți și la finala Cupei României, însă au transmis că nu au fost impresionați de niciun jucător.

Același lucru s-a întâmplat și în urmă cu mai mult timp, când mai mulți reprezentanți de la West Ham au mers la un derby FCSB - Rapid pentru a-l urmări pe Octavian Popescu, însă scouterii clubului din Premier League au plecat la pauză.

”Au venit la Craiova, la finala cu U Cluj, din Spania, să îi vadă. Iar la final au fost întrebați: ‘Ați văzut ceva?’, iar ei au spus: ‘Da, meciul!'.

Au mai venit scouteri de la West Ham, la un FCSB – Rapid. Au plecat la pauză. Oamenii le-au spus: ‘Unde plecați, că meciul încă se joacă’. Iar ei: ‘Ce ritm de joc e ăsta?’. Au plecat la pauză. Veniseră după Tavi Popescu. La pauză au zis: ‘Hai să mergem, că nu e niciun ritm'”, a spus Adrian Ilie la Fanatik.

În următorul sezon, West Ham va evolua în Championship. ”Ciocănarii” au retrogradat la finalul acestui sezon.