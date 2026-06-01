Adevărul despre Andrei Coubiș a ieșit la iveală! Ce scriu italienii despre fundașul român al lui AC Milan care a ales "Squadra Azzurra"

Ultimele detalii despre Andrei Coubiș, căpitanul lui Milan Primavera despre care Gazzetta dello Sport scria că a renunțat la naționala României

Fundașul central Andrei Coubiș (22 de ani) a decis să semneze prelungirea contractului cu Universitatea Cluj.

Andrei Coubiș rămâne la „U” Cluj

Informația a fost confirmată Radu Constantea, președintele „șepcilor roșii”, care a recunoscut că stoperul le-a întrecut așteptările celor din conducerea ardelenilor.

„(n.r.- dacă a depășit așteptările Andrei Coubiș?) Da, cu siguranță. Ca să fim corecți, așa e. Poate în vară a fost pe radarul echipelor din Liga 1, din ce am citat. El a ales Sampdoria, a avut anumite probleme.

În noiembrie au început discuțiile cu el. Discuțiile au fost rapide, cred că a ajutat că avem și antrenor italian.

Da, și el ne-a depășit așteptările. S-a integrat foarte repede, a arătat foarte bine și nu a mai pierdut postul de titular”, a declarat Radu Constantea, potrivit digisport.ro.

Prețul plătit de „U” Cluj

Oficialul a confirmat că Universitatea Cluj a achitat pentru Coubiș o clauză de răscumpărare de 125.000 de euro.

„E clar că Andrei Coubiș e un jucător cu potențial foarte mare. Au fost cluburi care au venit și l-au vizionat la meciuri live. Pentru el, ca dezvoltare, pentru noi, ca și club, cred că mai e nevoie să rămână cel puțin încă un an.

Avem contract cu el, a intrat în vigoare. El a fost împrumut, am activat clauza de achiziție a lui de la Sampdoria. Din această vară, e al nostru. Nu e o sumă mare, e undeva la 125.000 de euro.

S-a activat clauza, termenul de plată e finalul lunii iulie. Așa era în contract. Nu s-a plătit încă. S-a emis factura din partea celor de la Sampdoria, noi o vom plăti.

Termenul de plată e finalul lunii iulie și Coubiș e jucătorul Universității Cluj pentru încă 3 sezoane”, a spus Constantea, la TVR Cluj.

meciuri, două goluri și o pasă decisivă a adunat Coubiș la „U” Cluj, de la începutul lunii ianuarie. 500.000 de euro este cota sa de piață, potrivit Transfermarkt.

Cu o selecție la echipa națională, Andrei Coubiș a fost convocat de Gheorghe Hagi pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor.