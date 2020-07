Care sunt campioanele din fotbalul european si ce tari au abandonat competitiile din cauza Covid-19

Majoritatea campionatelor europene si-au desemnat deja castigatoarele.

Cele mai importante ligi din Europa au fost afectate serios de coronavirus, dar majoritatea au gasit resurse sa termine pe teren competitiile. Singurele care au renuntat sa mai joace au fost Franta, Belgia, Scotia, Olanda si Cipru, cu ultimele doua tari neacordand titlul de campioana in acest sezon. Pe de alta parte, campionatele din Belarus, Suedia si Norvegia se afla in plina desfasurare, aici jucandu-se dupa sistemul primavara - toamna. In Romania, terminarea sezonului este pusa sub semnul intrebarii, dupa ce cateva zeci de jucatori si antrenori au fost depistati pozitiv la testele Covid-19.

Premier League (Anglia) - trebuie sa se mai joace inca o etapa, dar Liverpool are un avans de 19 puncte fata de locul secund si a fost desemnata campioana

La Liga (Spania) - Real Madrid a castigat titlul, la 5 puncte in fata Barcelonei

Bundesliga (Germania) - campiona este Bayern Munchen, care a terminat stagiunea cu 23 de puncte peste Borussia Dortmund

Serie A (Italia) - mai sunt trei etape de disputat, dar Juventus are un avans de 6 puncte fata de Atalanta si este foarte aproape de al 9-lea titlu consecutiv

Ligue 1 (Franta) - PSG, care avea un avans de 13 puncte fata de Marseille, a fost desemnata campioana, la inceputul lunii mai, fara se se mai joace toate etapele

Eredivisie (Olanda) - sezonul a fost suspendat dupa 26 de etape, cu Ajax si AZ Alkmaar pe primele doua locuri, la egalitate de puncte, fara sa se acorde titlul de campioana

Super Lig (Turcia) - Istanbul BB a castigat titlul, cu 7 puncte peste Trabzonspor

Premier League (Rusia) - Zenit St. Petersburg a castigat titlul de campioana, cu 15 puncte peste Lokomotiv Moscova

Liga Sagres (Portugalia) p FC Porto a castigat deja titlul. In weekend se va disputa ultima etapa, dar campioana are deja 8 puncte avans fata de Benfica

Scottish Premier League (Scotia) - Celtic a fost desemnata campiona, dupa 30 de etape, cand avea un avans de 13 puncte peste Rangers

Pro League (Belgia) - Club Brugge a fost desemnata campioana, dupa 29 de etape, cand avea un avans de 5 puncte peste Gent

Austrian Bundesliga (Austria) - RB Salzburg a cucerit trofeul de campiona, dupa ce a castigat play-off-ul, cu 12 puncte peste Rapid Viena

Belarus - Se joaca dupa sistemul primavara - toamna, campionatul a inceput in luna martie. Majoritatea echipelor au 18 meciuri jucate, iar lider este BATE Borisov, la egalitate de puncte cu Shaktyor Soligorsk

A PFG (Bulgaria) - Ludogoret Razgrad a castigat titlul, avand 12 puncte mai mult decat Lokomotiv Plovdiv

Fortuna Liga (Cehia) - Slavia Praga a iesit campiona, dupa ce a castigat play-off-ul, la 9 puncte de Viktoria Plzen

Cyta Championship (Cipru) - nu s-a acordat titlul de campiona si nicio echipa nu a retrogrdat. Liga de 12 echipe a fost marita la 14, intr-un sezon de tranzitie

Hrvatski Prva Liga (Croatia) - Dinamo Zagreb a castigat campionatul, la 15 puncte distanta de Osijek

Superligaen (Danemarca) - Midtjylland este noua campiona, dupa ce a castigat play-off-ul, la 17 puncte peste FC Copenhaga

Swiss Super League (Elvetia) - Mai sunt de disputat 3 etape, iar Young Boys are 5 puncte peste St. Gallen

Super League (Grecia) - Olympiakos a devenit campioana, cu 18 puncte peste PAOK Salonic

Liga Al (Israel) - Maccabi Tel Aviv a iesit campiona, terminand sezonul cu 6 puncte peste Maccabi Haifa

Eliteserien (Norvegia) - competitia se desfasoara dupa sistemul primavara-toamna. S-au jucat 9 etape, iar lider este Bodo/Glimt

Ekstraklasa (Polonia) - Legia Varsovia a castigat sezonul, dupa ce s-a impus in play-off, terminand la 3 puncte peste Lech Poznan

Super Liga (Serbia) - Steaua Rosie Belgrad a castigat trofeul, terminad sezonul cu 14 puncte mai mult decat Partizan

Slovak Fortuna Liga (Slovacia) - Slovan Bratislava este noua campiona, la 17 puncte peste Zilina

PrvaLiga (Slovenia) - Celje a castigat titlul, la doua puncte distanta de Maribor

Allsvenskan (Suedia) - Campioantul se desfasoara dupa sistemul primavara - toamna. Norrkoping este lider, dupa 10 etape disputate, la 4 puncte peste Malmo

Premier League (Ucraina) - Sahtior Donetk a castigat titlul, la 23 de puncte distanta fata de Dinamo Kiev

NB 1 (Ungaria) - Ferencvaros a castigat titlul, la 13 puncte distanta de Fehervar