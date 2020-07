Khabib Nurmagomedov rupe tacerea! Mesajul CUTREMURATOR al starului UFC dupa ce tatal sau a murit din cauza CORONAVIRUSULUI: "Sper ca ai fost multumit de mine!"

Khabib Nurmagomedov este unul dintre cei mai renumiti luptatori de arte martiale mixte din lume.

Khabib si-a pierdut la inceputul acestei luni tatal, la doar 57 de ani, din cauza complicatiilor create de noul coronavirus.

Starul UFC a postat primul mesaj dupa clipele grele prin care a trecut si a tinut sa ii multumeasca tatalui pentru tot ce l-a invatat. Abdulmanap Nurmagomedov i-a fost antrenor lui Khabib, pe care a reusit sa il faca star si campion in cea mai prestigioasa promotie de MMA.

Pe 3 iulie, la varsta de 57 de ani, Abdulmanap a pierdut lupta cu viata. Khabib a postat primul mesaj de atunci:

"Tata, imi va fi dor de tine. Ai fost tatal meu, prieten, frate si antrenor, toate intr-unul. M-ai invatat practic tot ce stiu. Sper ca ai fost multumit de mine", a scris Khabib Nurmagomedov.

Khabib a intrat ultima oara in cusca pe 7 septembrie 2019, pentru o lupta impotriva americanului Dustin Poirier, pe care a reusit sa il invinga. Khabib a devenit campion mondial in UFC in 2018 si are un palmares de 28 de victorii si o singura infrangere in cariera de profesionist.