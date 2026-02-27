Potrivit publicației Il Giornale, Giuseppe Marotta și ceilalți oficiali sunt extrem de mulțumiți de munca antrenorului român. Deși Inter Milano a suferit o eliminare surprinzătoare în fața norvegienilor de la Bodo/Glimt, cu scorul general de 5-2, formația domină fotbalul intern. Tehnicianul în vârstă de 45 de ani are un parcurs excelent în Serie A, cu 64 de puncte adunate în 26 de meciuri și menține echipa cu șanse reale în cursa pentru titlu și Cupa Italiei, competiție în care a obținut deja două victorii.

Un nou contract pe masă pentru antrenorul român

În prezent, înțelegerea oficială a lui Cristi Chivu pe banca tehnică a formației este valabilă până la data de 30 iunie 2027. Pentru a securiza viitorul băncii tehnice, conducerea clubului milanez pregătește documentele pentru o prelungire până în anul 2028, cu o opțiune de prelungire până în sezonul 2029.

Presa din Peninsulă mai notează că noul acord va aduce cu sine și o creștere salarială. Oficialii „nerazzurrilor” văd în fostul lor jucător antrenorul ideal pentru a clădi o echipă de succes pe o perioadă îndelungată, recompensând astfel stabilitatea arătată de la numirea sa pe 9 iunie 2025 la conducerea echipei mari.