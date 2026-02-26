Fotbalistul bihorean a semnat cu FCSB în urmă cu șase ani și jumătate, dar în sezonul 2019/20 a fost trimis sub formă de împrumut la Academica Clinceni. Iar în perioada de mercato recent încheiată, Al-Ain l-a cumpărat pe Șut pentru 1,4 milioane de euro.

Cotat la 3,8 milioane de euro de site-urile de specialitate, închizătorul a bifat 212 apariții la FCSB în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 16 ori și, pe deasupra, a oferit și 14 pase decisive.

Alexandru Bourceanu: ”Șut a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB”

FCSB traversează o perioadă complicată. Cu două etape înainte de finalul sezonului regulat, echipa pregătită de Elias Charalambous se află pe locul 7 în clasament cu 43 de puncte, fiind la trei lungimi în spatele lui FC Argeș, care ocupă ultimul loc din zona de play-off,.

Întrebat dacă Șut este o pierdere mare pentru campioana României, în contextul în care fotbalistul era o piesă importantă în puzzle-ul lui Charalambous și putea să ajute considerabil la accederea clubului în play-off, Alexandru Bourceanu a explicat că o echipă nu stă într-un singur jucător.

Dar, în același timp, fostul internațional român, care are jucate 176 de meciuri la FCSB, a recunoscut calitățile lui Adrian Șut din teren. Bourceanu a ținut să puncteze faptul că fotbalistul a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei în ultimii ani.

”(n.r. Ți se pare Șut o pierdere?) La un moment dat, am zis o chestie, despre un meci în care a lipsit Chiricheș, pe când jucam și eu. Și asta i-a deranjat pe alți colegi. Pe bună dreptate! Atunci nu am înțeles de ce, acum pot să-ți spun că o echipă e mai importantă decât un jucător. Și dacă un jucător lipsește, sunt alți înlocuitori.

Să nu se înțeleagă că Șut nu e un jucător valoros! În schimb, pentru el, cel puțin din punct de vedere financiar, poate și pentru club, nu știu, dar mai ales pentru el a fost o mișcare bună. Nu știu ce salariu are, dar cred că pentru el, financiar, a fost un lucru bun. Mai mult, el venea după câteva sezoane bune, dar și după niște accidentări. Avea nevoie de o schimbare, mai ales că a câștigat două titluri la rând echipa. Și o echipă are nevoie să facă schimbări. Nu că jucătorii nu mai sunt buni, dar că e nevoie de provocări noi. Atât pentru jucătorii din echipă, cât și pentru jucătorii care pleacă de la echipă, dar și pentru cei care rămân. Venirea unor noi jucători în vestiar creează o emulație pozitivă pentru jucătorii care rămân. Ambele tabere au avut de câștigat.

Clar, Șut era un jucător foarte bun. Era un moment în care aveau nevoie de el. Pentru că el a fost unul dintre cei mai importanți jucători în cele mai importante momente din ultimii cinci ani”, a spus Bourceanu.