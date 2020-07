ULTIMA ORA! Lovitura DURA pentru CSA Steaua! Un fotbalist a fost depistat POZITIV cu coronavirus! Ce se intampla cu barajul pentru Liga 3

Dupa ce la Dinamo a aparut un focar de coronavirus, problema incepe sa ii afecteze si pe rivalii de la Steaua.

Liga 1 este campionatul european cu cele mai multe infectari descoperite dupa reluarea sezonului, insa problemele au ajuns si la nivelul celui de-al patrulea esalon din Romania. Un fotbalist de la CSA Steaua a fost depistat pozitiv cu coronavirus, conform Fanatik.

Florian Valentin Niculae a efectuat un test pe 20 iulie, iar astazi a primit rezultatul. Din nefericire, acesta a fost pozitiv, astfel ca jucatorul va trebui sa intre in izolare. In varsta de 21 de ani, fotbalistul evolueaza pe postul de mijlocas si a evoluat in trecut pentru Dunarea Calarasi si CS Balotesti.



Potrivit aceleiasi surse, fotbalistii de la Steaua au fost testati luni, iar apoi au intrat in cantonament. Ramane de vazut daca vor mai aparea si noi cazuri, situatia riscand sa devina dramatica pentru militari.

Acestia trebuie sa joace barajul pentru Liga 3, impotriva campioanelor Ligii 4 din Ialomita si Giurgiu. Meciurile sunt programate sa se dispute pe 1 si 5 august.