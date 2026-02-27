Cristi Chivu crede că Inter trebuie să se întărească la mijlocul terenului, iar antrenorul român are în minte și un nume. Curtis Jones, starul celor de la Liverpool, este fotbalistul pe care Chivu speră să îl convingă să semneze cu Inter.

Cristi Chivu îl vrea pe Curtis Jones la Inter

S-a discutat despre transferul lui Curtis Jones la formația de pe ”Giuseppe Meazza” și în această iarnă, dar cele două cluburi nu au reușit să ajungă la un acord, astfel că mijlocașul britanic a rămas la echipa de pe Anfield.

FCInter1908, unul dintre site-urile de casă ale nerazzurrilor, anunță că negocierile ar putea fi reluate în vară. ”Chivu este înnebunit după Curtis Jones: va încerca din nou Inter?”, au titrat italienii. Și Corriere dello Sport au vorbit despre acest posibil transfer.

”Nu este exclus ca numele lui Curtis Jones, deja urmărit în ianuarie, să revină în discuție. În iunie va intra în ultimul an de contract, ceea ce va reduce cu siguranță costurile. În același timp, ar putea atrage alte cluburi interesate, având în vedere că, până acum, nu pare dispus să-și prelungească contractul cu Liverpool. Chivu s-a îndrăgostit de el în Inter-Liverpool și ar privi cu ochi buni o nouă tentativă”, a scris Corriere dello Sport.