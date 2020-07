Masca medicala, esentiala in supravietuirea moderna! Care sunt celelalte boli grave de care ne salveaza, in afara de coronavirus

Masca faciala medicala si spalatul sau dezinfectarea la intervale regulate a mainilor ar trebui sa faca parte din rutina noastra zilnica.

In ciuda aparitiei a numeroase grupuri „negationiste”, care au revoltat lumea medicala si opinia publica, prin negarea existentei pericolului coronavirusului, a importantei luarii unor masuri de distantare si preventie si refuzul de a folosi masca medicala si testele pentru depistarea Covid-19, din cauza ca prima ar contine o antena minuscula 5G, iar betisorul folosit la recoltarea secretiilor nasofaringiene ar fi utilizat pentru o presupusa cipare a creierului, medicii atrag atentia ca prima bariera in fata bolii este constientizarea pericolului si luarea unor masuri minine de protectie sanitara.

Desi numeroase mesaje pentru incurajarea purtarii mastii medicale sterile si a igienizarii periodice a mainilor au aparut dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus, in China, in decembrie 2019, acestea sunt foarte importante si pentru preventia altor boli grave. De exemplu, in afara de coronavirus, principalele boli la care ne expunem pe cale aeriana sunt unele cu o rata destul de mare a mortalitatii sau cu un tratament dureros, precum gripa sezoniera si alte infectii cu virus influenza, enterovirus, tuberculoza, guturaiul, tusea convulsiva, pneumonia, rubeola, varicela, rujeola, scarlatina, oreionul, norovirusul, adenovirusurile, virusul sincitial respirator (RSV), encefalita si meningita.

O boala transmisa pe calea aerului este orice boala cauzata de agenti patogeni care pot fi transmisi prin aer de particule mici. Agentii patogeni relevanti pot fi virusuri, bacterii sau ciuperci si pot fi raspanditi prin respiratie, vorbire, tuse, stranut, ridicarea prafului, pulverizarea lichidelor, tragerea apei la toaleta sau orice activitati care genereaza particule de aerosoli sau picaturi. Bolile cu transmitere aeriana nu includ conditii cauzate de poluarea aerului, cum ar fi compusi organici volatili (COV), gaze si orice particule aeriene. Cea mai expusa la infectare este populatia urbana, unde exista o concentrare mai mare de indivizi si aglomerari stradale, dar si cei care participa la evenimente cu un public numeros si cei care frecventeaza locuri cu un mare trafic de persoane.