Botosaniul DISTRUGE arbitrajul si acuza Craiova! S-au activat BUTOANELE? "S-au ALINIAT pentru ei si arbitrii, si coronavirus! Vrem VAR!"

Universitatea Craiova se apropie de titlu dupa o noua victorie in Liga 1!

Chiar daca echipa sa a pierdut cu 0-2 in fata oltenilor, patronul Valeriu Iftime nu a acceptat inca infrangerea si a pus tunurile pe arbitraj! Craiova a beneficiat de doua penalty-uri la Botosani, insa Iftime considera ca mai intai echipa sa trebuia sa primeasca unul, la scorul de 0-0.

"Are ceva Craiova, exista o iubire de asta din vremea Craiovei Maxima, ceva ce nu se spune. Anul asta merita sa fie campioana, dar cumva s-au aliniat astrele pentru ei. Si arbitrajele, si coronavirus… Pai cu FCSB a fost clar avantajata de arbitraj, aseara noi am avut penalty la 0-0. Daca deschideam scorul, altfel se juca.



Nu sunt de acord ca nu trebuie sa vorbim despre arbitraj. In Romania, jumatate din discutii ar trebui sa fie despre arbitraj pentru ca sunt prea multe greseli si prea multi arbitri mediocri. Am fost "tavalit" si la Astra, in primul meci din play-off. In Romania, nimeni nu ii poate face nimic unui arbitru care greseste. E incredibil! Indiferent imptoriva cui gresesc, arbitrii trebuie facuti sa raspunda intr-un fel sau altul. Caravana trece, noi latram ca prostii. Greselile trebuie taxate. Copiii astia se "tavalesc" pe acolo si un arbitru intoarce meciul. Si cu FCSB, si cu Dinamo ne-au facut praf.

Echipa e debusolata, imi spun mereu 'domnule, Botosaniul nu are nicio sansa! Suntem tot timpul vanati'. Nu avem nevoie de 5% ai vreunui arbitru, vrem doar corectitudine. Arbitrul de aseara s-a bucurat cand a dat Craiova, cred ca daca ii masurai tensiunea… Iar la noi in careu a fost Chindris tavalit si nimic… Eu vreau doar sa gasim parghiile sa corectam aceste erori", a spus Iftime la PRO X.

Patronul de la Botosani a comentat si posibilitatea adoptarii tehnologiei VAR, pe care a cerut-o cu vehementa!

"Trebuie VAR! E esential. Arbitrii gresesc pentru ca sunt mediocri! Ne trebuie VAR, se poate face in doua saptamani, gasim imediat si surse de finantare, nu e mare lucru. Daca nu se face VAR, o sa mai dureze mult timp stresul asta. Nu stiu de ce nu vor sa se puna VAR. Puterea nu-i la mine, toti imi spuneau ca se isntaleaza VAR, si Liga si Federatia.

E ciudat ca au fost delegati arbitri nu dintre cei mai buni la meciurile Craiovei cu FCSB si cu noi. Poate daca venea Kovacs sa ne arbitreze, bateam aseara. Dar cu VAR nu s-ar fi pus problema, putea sa fie oricine la centru", a adaugat Iftime.