Marturia CUTREMURATOARE a unuia dintre dinamovistii infectati cu coronavirus: "Ma doare si pielea! Parca sunt batut cu parul! Nu ma pot ridica din pat!"

Coronavirusul a facut ravagii la Dinamo, unde 10 fotbalisti si maseurul echipei au fost depistati pozitiv.

In timp ce unii dintre ei se simt bine si nu au dureri, altii sunt internati in spital, resimtind din plin durerile cauzate de Covid-19.

Unul dintre dinamovistii care au fost infectati cu noul coronavirus a povestit cat de rau se simte in aceasta perioada.

"Dupa ce am terminat antrenamentul de acum cateva zile, Rauta zicea ca il doare in piept. Am zis 'n-are, ma, nimic, e racit'. Seara, mi-a zis ca se simte cam rau, ca are frisoane. Apoi si pe mine au inceput sa ma doara ochii.

Spatele ma doare de parca m-a batut unul cu parul. Ma doare corpul, ma doare cand pun mana pe piele. Ma doare si capul. Trebuie sa fac o radiografie pentru ca sunt molesit. E ca si cum as fi racit, doar ca la corp e o altfel de durere, o altfel de sensibilitate la atingere. Nu te poti ridica din pat. Dar sunt OK, o sa treaca", a declarat unul dintre fotbalistii depistati pozitiv, potrivit GSP.

Cel mai recent caz de coronavirus de la Dinamo a fost anuntat duminica seara.