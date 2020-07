Criza coronavirus se adanceste la CFR! Ce se intampla cu meciul contra lui FC Botosani? LPF a facut anuntul: "Nici nu luam in discutie!" 

Justin Stefan a facut lumina in privinta potentialei amanari a partidei dintre CFR Cluj si FC Botosani.

Duelul aprig pentru titlu care se da intre CFR Cluj si Universitatea Craiova se anunta a fi unul extrem de incins in continuare, chiar daca nu va fi purtat doar din teren. Factorii de influenta se dovedesc a fi, in ultima vreme, arbitrajele si situatia medicala a fotbalistilor. Daca rivalii o acuza pe Craiova ca beneficiaza de decizii favorabile ale arbitrilor, CFR este lovita in plin de coronavirus! Nu mai putin de sase cazuri au fost descoperite in lotul si staff-ul campioanei.

Dupa ce a aparut cazul lui Alexandru Paun, s-a luat decizia amanarii meciului cu FCSB, care trebuia sa se dispute la Bucuresti, sambata. Ulterior, insa, au fost descoperite alte 5 cazuri si se vehicula chiar ideea amanarii partidei cu FC Botosani, din data de 26 iulie. Secretarul LPF, Justin Stefan, a explicat ce se va intampla in continuare.

"Au venit rezultatele testelor de la CFR Cluj. In acest moment, avem alte cinci cazuri in cadrul echipei. Este vorba despre doi jucatori si trei membri din staff-ul tehnic. Ei au fost izolati, la fel ca restul lotului, iar urmatoarea testare este programata joi.

In functie de rezultatele de atunci, vom lua deciziile care se impun. Pentru moment, nu luam in discutie amanarea partidei cu FC Botosani. Asteptam retestarea de joi si vedem atunci.

Oricum, situatia de azi nu modifica data meciului FCSB - CFR Cluj, acesta ramane in continuare sa se dispute pe 28 sau 29 iulie", a spus Justin Stefan potrivit Agerpres.

Au fost confirmati cu coronavirus Alexandru Paun, Grzegorz Sandomierski si Damjan Djokovic, din randul jucatorilor, dar si Costin Curelea, Cristian Moldovan si Cristian Dragota membri ai staff-ului tehnic condus de Dan Petrescu.

Costin Curelea este secund, insa Cristian Moldovan si Cristian Dragota au un rol esential la echipa, fiind antrenorul cu portarii, respectiv preparatorul fizic. Izolarea acestora, indeosebi a preparatorului fizic, poate cauza dificultati uriase pentru trupa din Gruia.