Dinamo a anunțat transferul lui Mihai Popescu (23 de ani), care ultima dată a evoluat în Italia.

”“Buldog” de mare valoare din Italia la Dinamo!

Achiziție spectaculoasă în echipa “buldogilor” ! Multe formații și l-au dorit, dar el a ales să vină la Dinamo.

Suntem bucuroși să îl primim în familia noastră pe Mihai Popescu, jucător excelent de linia a treia, care vine după experiența acumulată în puternicul campionat din Italia. Cu forță, determinare și un caracter deosebit, Mihai aduce un plus important echipei noastre, atât pe teren, cât și în vestiar.

Pe jumătate român, cu tatăl originar din Timișoara, Mihai revine mai aproape de rădăcinile sale și este pregătit să dea totul pentru culorile alb-roșii.

Mult succes și cât mai multe victorii în tricoul lui Dinamo! 🔴⚪, a postat pagina Dinamo Rugby, care a oferit și un prim interviu cu noua achiziție din Ștefan cel Mare.

”Pe jumătate român, Mihai Popescu a venit la CS Dinamo cu un obiectiv clar: să câștige eventul! 

Ambițios și disciplinat, „Pope” vorbește deschis despre alegerea sa și despre dorința de a se impune la Dinamo ca să ajungă în naționala “stejarilor“!”, a mai precizat Dinamo Rugby.

Dinamo transferă din elita rugby-ului din Italia: a semnat și Antoine Koffi

De la aceeași echipă Colorno, din elita rugby-ului italian, Dinamo l-a transferat în aceste zile și pe Antoine Koffi.

”Flanker combativ și un excelent placheur, recunoscut pentru determinarea sa”, Koffi este fost internațional italian de tineret.

