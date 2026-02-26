Ilie Stan (58 de ani) s-a întors în fotbalul arab, la 9 luni după ce a încheiat sezonul trecut cu Gloria Buzău, după o experiență amară la formația de la Crâng.

„Iliesta“, nimerind într-un mediu cu probleme interminabile, a eșuat în tentativa sa de a menține Gloria Buzău în Superliga noastră. Și cum fotbalul intern l-a dezamăgit, încă o dată, românul a preferat să se reapuce de treabă în Orientul Mijlociu. Așa că a pornit la drum și a aterizat în Oman. Aici, fostul tehnician al FCSB-ului a urmărit antrenamentele celor de la Saham, o formație înființată în 1972, cu mare tradiție pe plan local. În acest moment însă, Saham traversează o criză, ajungând pe locul 8 din 14, la patru puncte de retrogradare.

Cum Saham are patru înfrângeri succesive în campionat, în momentul de față, șefii clubului au declanșat starea de urgență. Și au apelat la Ilie Stan.

„Ilie Stan a semnat și a început munca la Saham“

Potrivit informațiilor obținute de Sport.ro, tehnicianul român a semnat deja contractul cu noua sa echipă. Într-o primă fază, acordul e valabil până la finalul acestui sezon. „Iliesta“ trebuie să reușească salvarea de la retrogradare, în actuala campanie.

„Ilie Stan a sosit în Oman, a văzut antrenamentele echipei, dar și meciul pierdut cu Al-Samail (0-4). De ieri, s-a apucat de muncă. Dar, înainte de semnarea contractului, a avut o întâlnire cu board-ul clubului. Și le-a explicat celor din conducere că e nevoie de intervenția lor imediată, pentru ca problemele echipei să fie rezolvate în timp. După ce a primit garanțiile necesare, Ilie Stan a semnat contractul“, ne-a explicat un jurnalist arab.

Mai departe, acesta a detaliat ce urmează pentru noul tehnician de la Saham.

„Misiunea lui Ilie Stan va fi infernală. Pentru că fanii sunt foarte supărați, iar jucătorii demoralizați după ultimele rezultate. Pe de altă parte, nivelul lotului e peste locul ocupat în clasament, în momentul de față. Ceea ce înseamnă că un antrenor bun poate îmbunătăți rezultatele“, a adăugat jurnalistul arab.

Ilie Stan a mai lucrat în zona Golfului Persic, inclusiv în Oman. Aici, a pregătit Al-Seeb, în 2022. În rest, are mandate în Kuweit, Arabia Saudită și Iran.