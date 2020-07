BREAKING NEWS | Bergodi, suspect de coronavirus! | Craiova are PRIMUL CAZ confirmat de Covid-19! Cine e infectat

Liga 1 este tot mai afectata de noul coronavirus.

UPDATE 23:40: Potrivit unor surse sport.ro, persoana al carei test a avut rezultatul neconcludent este insusi antrenorul echipei, Cristiano Bergodi.

In plus, membrul staff-ului care a fost depistat pozitiv ar fi team managerul, Lucian Pretorian.

Dupa cele 10 cazuri care au fost depistate pana acum la CFR Cluj, reprezentantii Universitatii Craiova au anuntat ca si in cadrul clubului lor a fost un rezultat pozitiv, in randul membrilor staff-ului, in urma testelor efectuate astazi.

In plus, un alt rezultat a fost neconcludent. Astfel, maine va incepe o ancheta epidemiologica.

Dincolo de cazurile din playoff-ul Ligii 1, in playout, la Dinamo, sunt pana acum 11 persoane infectate cu Covid-19.