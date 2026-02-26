Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la ora 22:00, în play-off-ul pentru optimile UEFA Europa League. La capătul celor 90 de minute, echipa la care evoluează Ionuț Radu, Celta Vigo, a învins-o pe formația dirijată de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, cu 1-0.

În tur, Celta s-a impus la Salonic, pe ”Toumba Stadium”, cu 2-1. VEZI AICI ce a susținut un jurnalist grec pentru Sport.ro după eșecul grecilor pe teren propriu cu spaniolii

Grecii au făcut anunțul după ce PAOK-ul lui Lucescu a fost eliminat din Europa League: ”15.000.000 de €”

Unicul gol al meciului a fost înscris de Williot Swedberg, în minutul 63. Iago Aspas i-a pasat decisiv fotbalistului, care a înscris și în turul de pe ”Toumba”, tot din pasa jucătorului spaniol.

După meci, presa din Grecia a scris că PAOK a părăsit Europa League cu încasări de 15 milioane de euro.

”Echipa din Salonic și-a luat rămas-bun de la turneu, asigurându-și venituri de puțin peste 15 milioane de euro. Calificarea care nu a venit le-ar fi adus încă 1.750.000 de euro în conturi, fără a lua în calcul încasările din bilete”, a scris gazzetta.gr.