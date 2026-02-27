GALERIE FOTO Tatăl lui Djokovic vrea din gloria fiului, Novak: ce regretă că a făcut în perioada războiului sârbo-croat

Tatăl lui Djokovic vrea din gloria fiului, Novak: ce regretă că a făcut în perioada războiului sârbo-croat Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cel mai titrat tenismen din istorie, sârbul Novak Djokovic, supraviețuitorul unei copilării similare cu cea trăită de croatul Luka Modric.

TAGS:
Novak DjokovicTenis ATPSrdjan Djokovictatadjokovic
Din articol

Srdjan Djokovic (64 de ani) l-a crescut pe Novak în mijlocul tumultului provocat de războaiele care au grăbit destrămarea Iugoslaviei.

Războiul sârbo-croat și alte momente-cheie militare ale anilor '90, respectiv ale primului deceniu din noul mileniu, au marcat copilăria lui Novak Djokovic (38 de ani, 3 ATP), ajuns, între timp, cel mai titrat tenismen din istorie.

Srdjan Djokovic: „Nimeni nu a crezut în Novak cât am crezut eu, nici măcar el însuși.”

Cu 24 de titluri de mare șlem și 428 de săptămâni petrecute ca lider mondial, „Nole” nu mai are nevoie de nicio prezentare, iar fanii lui Roger Federer și Rafael Nadal s-au obișnuit, în ultimii ani, cu gândul de a recunoaște superioritatea jucătorului născut în Belgrad.

„Sunt sigur că am comis greșeli pe parcurs. Am făcut-o de mai multe ori, în dezvoltarea sa, atât ca persoană, cât și ca sportiv.

Dar nu aș schimba un lucru. Aș face totul la fel, din nou. Fără duritate, fără perseverență, fără credința de netăgăduit pe care am avut-o că totul va ieși bine, că va avea succes - o opinie pe care mi-am format-o bazându-mă pe cum l-au privit mai mulți experți din jurul lumii -, nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat.

Nimeni nu a crezut în Novak cât am crezut eu, nici măcar el însuși nu avea atâtă încredere în forțele proprii,” a declarat Srdjan Djokovic, potrivit Punto de break.

Novak Djokovic

  • Djokovic getty
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Novak Djokovic, semne că se va retrage în 2026: „Dumnezeu știe ce se va întâmpla mâine sau peste șase, douăsprezece luni, așa că... a fost o călătorie grozavă. Vă iubesc.”

Imediat după înfrângerea în patru seturi suferită în fața lui Carlos Alcaraz, în finala Australian Open 2026, Novak Djokovic nu a avut certitutdinea de a-i anunța pe australieni că va reveni la anul, în competiție, așa cum obișnuia să o facă, până în acest an.

„Am avut un discurs pregătit în cazul în care câștig și un alt discurs pentru scenariul în care pierd. 

Nu vreau să pierd prea mult timp, e timpul lui Carlos, dar vreau să vă mulțumesc pentru atmosfera din ultimele zile. Sprijinul vostru a fost incredibil. Am încercat să vă dăruiesc înapoi prin tenisul pe care l-am jucat. Sunt peste două decenii de când vin aici și mereu am crezut în mine însumi. 

Dumnezeu știe ce se va întâmpla mâine sau peste șase, douăsprezece luni, așa că... a fost o călătorie grozavă. Vă iubesc,” a completat Novak Djokovic, în discursul ținut la Melbourne, după finala Australian Open 2026, lăsând un nor de incertitudine asupra continuării carierei în tenis.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Război deschis" declarat în ultimele ore: „Răbdarea noastră a ajuns la limită". Au căzut și primele bombe
„Război deschis" declarat în ultimele ore: „Răbdarea noastră a ajuns la limită". Au căzut și primele bombe
ULTIMELE STIRI
Optimile Europa League! Adversar complicat pentru Andrei Ionuț Radu și Celta Vigo
Optimile Europa League! Adversar complicat pentru Andrei Ionuț Radu și Celta Vigo
Românul care a văzut ”pe viu” tot ce poate Bodo/Glimt: ”Altă lume” / ”Condiții? În România suntem peste ei”
Românul care a văzut ”pe viu” tot ce poate Bodo/Glimt: ”Altă lume” / ”Condiții? În România suntem peste ei”
Doi fotbaliști de la prima echipă a ”câinilor”, titulari ACUM la Dinamo 2 în meciul oficial de debut din 2026!
Doi fotbaliști de la prima echipă a ”câinilor”, titulari ACUM la Dinamo 2 în meciul oficial de debut din 2026!
Supercomputerul a dat viitoarea câștigătoare Champions League! Ce șanse au echipele calificate în optimi
Supercomputerul a dat viitoarea câștigătoare Champions League! Ce șanse au echipele calificate în optimi
„Mult succes!” Rapid a anunțat despărțirea de omul care a petrecut patru ani în Giulești
„Mult succes!” Rapid a anunțat despărțirea de omul care a petrecut patru ani în Giulești
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Grecii au făcut anunțul după ce PAOK-ul lui Lucescu a fost eliminat din Europa League: ”15.000.000 de €”

Grecii au făcut anunțul după ce PAOK-ul lui Lucescu a fost eliminat din Europa League: ”15.000.000 de €”

Pierdere uriașă pentru FCSB: ”Unul dintre cei mai importanți jucători”

Pierdere uriașă pentru FCSB: ”Unul dintre cei mai importanți jucători”

Iuliu Mureșan a desființat un fost antrenor de la CFR Cluj: „O să fie procesul. De ce nu spune nimic?”

Iuliu Mureșan a desființat un fost antrenor de la CFR Cluj: „O să fie procesul. De ce nu spune nimic?”

Ilie Stan a dat lovitura: „A venit, a văzut, a semnat! Are o misiune infernală“

Ilie Stan a dat lovitura: „A venit, a văzut, a semnat! Are o misiune infernală“

Tragerea la sorți pentru optimile Champions League: avem deja o FINALĂ! Misiune grea pentru Radu Drăgușin

Tragerea la sorți pentru optimile Champions League: avem deja o FINALĂ! Misiune grea pentru Radu Drăgușin

Verdict despre Ștefan Târnovanu, după ce a fost scos din poarta lui FCSB: ”Asta s-a întâmplat, dar puțini înțeleg”

Verdict despre Ștefan Târnovanu, după ce a fost scos din poarta lui FCSB: ”Asta s-a întâmplat, dar puțini înțeleg”



Recomandarile redactiei
Optimile Europa League! Adversar complicat pentru Andrei Ionuț Radu și Celta Vigo
Optimile Europa League! Adversar complicat pentru Andrei Ionuț Radu și Celta Vigo
Românul care a văzut ”pe viu” tot ce poate Bodo/Glimt: ”Altă lume” / ”Condiții? În România suntem peste ei”
Românul care a văzut ”pe viu” tot ce poate Bodo/Glimt: ”Altă lume” / ”Condiții? În România suntem peste ei”
Supercomputerul a dat viitoarea câștigătoare Champions League! Ce șanse au echipele calificate în optimi
Supercomputerul a dat viitoarea câștigătoare Champions League! Ce șanse au echipele calificate în optimi
Tragerea la sorți pentru optimile Champions League: avem deja o FINALĂ! Misiune grea pentru Radu Drăgușin
Tragerea la sorți pentru optimile Champions League: avem deja o FINALĂ! Misiune grea pentru Radu Drăgușin
Doi fotbaliști de la prima echipă a ”câinilor”, titulari ACUM la Dinamo 2 în meciul oficial de debut din 2026!
Doi fotbaliști de la prima echipă a ”câinilor”, titulari ACUM la Dinamo 2 în meciul oficial de debut din 2026!
Alte subiecte de interes
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
„Îi enervează pentru că e mai bun și nu pot să admită asta” Tatăl lui Djokovic pune tunurile pe Federer și Graf
„Îi enervează pentru că e mai bun și nu pot să admită asta” Tatăl lui Djokovic pune tunurile pe Federer și Graf
Tatăl lui Novak Djokovic vrea ca fiul său să retragă din tenis: "Ar fi trebuit să înceteze demult, acesta nu este sport"
Tatăl lui Novak Djokovic vrea ca fiul său să retragă din tenis: "Ar fi trebuit să înceteze demult, acesta nu este sport"
CITESTE SI
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

stirileprotv Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

După gerul și ninsorile din februarie, meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în martie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

stirileprotv După gerul și ninsorile din februarie, meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în martie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Mii de români au câștigat joi la Loto. Premii de peste două milioane de lei

stirileprotv Mii de români au câștigat joi la Loto. Premii de peste două milioane de lei

Reforma pensiilor speciale a fost promulgată de Nicușor Dan. Legea a ajuns pe masa președintelui după 5 amânări la CCR

stirileprotv Reforma pensiilor speciale a fost promulgată de Nicușor Dan. Legea a ajuns pe masa președintelui după 5 amânări la CCR

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!