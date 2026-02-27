Srdjan Djokovic (64 de ani) l-a crescut pe Novak în mijlocul tumultului provocat de războaiele care au grăbit destrămarea Iugoslaviei.

Războiul sârbo-croat și alte momente-cheie militare ale anilor '90, respectiv ale primului deceniu din noul mileniu, au marcat copilăria lui Novak Djokovic (38 de ani, 3 ATP), ajuns, între timp, cel mai titrat tenismen din istorie.

Srdjan Djokovic: „Nimeni nu a crezut în Novak cât am crezut eu, nici măcar el însuși.”

Cu 24 de titluri de mare șlem și 428 de săptămâni petrecute ca lider mondial, „Nole” nu mai are nevoie de nicio prezentare, iar fanii lui Roger Federer și Rafael Nadal s-au obișnuit, în ultimii ani, cu gândul de a recunoaște superioritatea jucătorului născut în Belgrad.

„Sunt sigur că am comis greșeli pe parcurs. Am făcut-o de mai multe ori, în dezvoltarea sa, atât ca persoană, cât și ca sportiv.

Dar nu aș schimba un lucru. Aș face totul la fel, din nou. Fără duritate, fără perseverență, fără credința de netăgăduit pe care am avut-o că totul va ieși bine, că va avea succes - o opinie pe care mi-am format-o bazându-mă pe cum l-au privit mai mulți experți din jurul lumii -, nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat.

Nimeni nu a crezut în Novak cât am crezut eu, nici măcar el însuși nu avea atâtă încredere în forțele proprii,” a declarat Srdjan Djokovic, potrivit Punto de break.