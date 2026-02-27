Universitatea Cluj va juca pe teren propriu cu Oțelul Galați, vineri, de la ora 20:00, iar în cazul unui succes își poate asigura matematic locul în play-off, indiferent de rezultatul din ultima etapă, cu FCSB.

Conducerea clubului a promis prime impresionante pentru fiecare jucător dacă echipa se va califica în play-off pentru al doilea an la rând. În sezonul precedent, cu Ioan Ovidiu Sabău pe bancă, ardelenii au reușit să ”smulgă” un loc de Conference League.

Dacă U Cluj ar câștiga meciul cu Oțelul, calculele s-ar complica semnificativ pentru FCSB, având în vedere că s-ar încheia socoteala pentru încă un loc de play-off.

Radu Constantea a anunțat primele lui U Cluj pentru play-off

„Da, un meci foarte important pentru noi. Suntem mulțumiți că am ajuns aici. Dacă ne gândim cum am început sezonul, clar nu ne așteptam să ajungem să jucăm în penultima etapă cu calificarea în play-off pe masă. Dar până la urmă trebuie să fim extrem de concentrați și să reușim să câștigăm. Este un meci foarte greu cu Oțelul Galați.

Atmosfera e bună, suntem încrezători. Dar până la urmă trebuie să fim extrem de atenți, pentru că, repet, e un meci dificil și ar fi păcat să nu reușim să închidem în această seară această calificare. Dar sperăm să reușim să câștigăm.

Da, vă dați seama că ar fi extrem de dificil pentru noi să jucăm cu FCSB un meci decisiv și din acest punct de vedere ne-am dori să câștigăm meciul din această seară. Nu vreau să mă gândesc la acel meci. Așa că ne gândim la meciul din seara asta și sper să nu ajungem la acest scenariu.

Există niște bonusuri de play-off și modul cum se premiază jucătorii noștri. Plătim jumătate din sumă imediat după fiecare victorie sau după fiecare punct acumulat și cealaltă jumătate se plătește dacă ne atingem obiectivul. Obiectivul este accederea în play-off. Deci practic s-a adunat o sumă care se plătește doar dacă accedem în play-off. Deci există o motivație suplimentară cu siguranță.

Depinde de fiecare jucător. La noi primele sunt undeva la 300 de euro punctul și jumătate din acea sumă se plătește după meci și cealaltă se calculează și se plătește dacă ne atingem obiectivul și acest obiectiv este intrarea în play-off. (n.r. Undeva la 15.000 de euro per total pentru un jucător dacă se intră în play-off) Da, să zicem”, a spus Radu Constantea, președintele lui U Cluj, la Fanatik.ro.