Iuliu Mureșan, președintele clubului CFR Cluj, a reacționat acid la adresa lui Andrea Mandorlini, în contextul în care tehnicianul italian a reclamat, la FRF, salariile restante pe care trebuie să le primească.

Reacția lui Iuliu Mureșan în privința lui Andrea Mandorlini

Mureșan i-a garantat lui Mandorlini că își va primi banii, însă i-a reproșat, în același timp, rezultatele pe care le-a avut în ultimul său mandat din Gruia.

„Nu am ce să comentez, o să își ia banii când va fi momentul. Nu știu ce sumă este, că nu am în cap toate prostiile astea, oricum, pe toată lumea am plătit până la urmă și o să-l plătim și pe el. O să fie procesul. Să primim o soluție, iar în funcție de acea soluție vom plăti.

Dar, în același timp, de ce nu spune nimic despre marile realizări și despre punctele multe făcute în clasament în perioada în care a fost el antrenor? Oare ce ar trebui să facem noi pentru asta?

Mureșan: „Să stea liniștit, că o să-i plătim”

Sigur, o să-i dau banii, că așa e la fotbal, trebuie să-i dai. Dar ai și niște obligații pentru banii ăia, iar el nu și le-a făcut, clar! Să stea liniștit, că o să-i plătim când va trebui”, a declarat Iuliu Mureșan, conform digisport.ro.

FRF va relua speța pe 3 martie

Camera de Soluționare a Litigiilor a FRF va judeca speța pe 3 martie 2026, după ce a amânat să se pronunțe pe 25 februarie.

Andrea Mandorlini a revenit la CFR Cluj după plecarea lui Dan Petrescu și a fost demis, în octombrie anul trecut, când a venit Daniel Pancu. El i-a mai pregătit anterior pe „feroviari” în sezoanele 2009-2010 și 2023-2024.