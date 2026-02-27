OFICIAL Reacția lui Tottenham după ce și-a aflat adversara din optimile Champions League! Ultima dată s-au întâlnit în 1963, într-o finală

Reacția lui Tottenham după ce și-a aflat adversara din optimile Champions League! Ultima dată s-au întâlnit în 1963, într-o finală Liga Campionilor
Radu Drăgușin și compania vor avea o misiune dificilă în UCL.

Tottenhamradu dragusinAtletico MadridCupa CupelorChampions League
Tottenham, echipa internaționalului român Radu Drăgușin, va juca împotriva lui Atletico Madrid pentru un loc în sferturile de finală ale Champions League, ediția 2025-2026.

”Vom merge mai întâi la Madrid, în Spania, pentru a o înfrunta pe Atletico pe 10 sau 11 martie în prima manșă, înainte de a găzdui adversara pe Stadionul Tottenham Hotspur în săptămâna următoare, pe 17/19 martie.

Va fi prima noastră întâlnire oficială cu Atletico după finala Cupei Cupelor din 1963 în care am triumfat cu 5-1, prilej cu care am devenit prima formație britanică din istorie care a câștigat un trofeu european.

Cel mai recent ne-am întâlnit cu ei într-un amical din pre-sezon la Melbourne, în 2016, în cadrul International Champions Cup”, a precizat clubul Tottenham Hotspur pe site-ul oficial, imediat după tragerea la sorți.

Programul meciurilor din optimile de finală Champions League 2025-2026

REAL MADRID - MANCHESTER CITY

BODO/GLIMT - SPORTING LISABONA

PSG - CHELSEA

NEWCASTLE - FC BARCELONA

GALATASARAY ISTANBUL - LIVERPOOL

ATLETICO MADRID - TOTTENHAM

ATALANTA - BAYERN MUNCHEN

BAYER LEVERKUSEN - ARSENAL

* Optimile se joacă pe 10-11 martie (turul) și 17-18 martie (returul), sferturile pe 7-8 aprilie (turul) și 14-15 aprilie (returul), semifinalele pe 28-29 aprilie (turul) și 5-6 mai (returul), iar finala de la Budapesta pe 30 mai.

