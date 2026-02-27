Tottenham, echipa internaționalului român Radu Drăgușin, va juca împotriva lui Atletico Madrid pentru un loc în sferturile de finală ale Champions League, ediția 2025-2026.

”Vom merge mai întâi la Madrid, în Spania, pentru a o înfrunta pe Atletico pe 10 sau 11 martie în prima manșă, înainte de a găzdui adversara pe Stadionul Tottenham Hotspur în săptămâna următoare, pe 17/19 martie.

Va fi prima noastră întâlnire oficială cu Atletico după finala Cupei Cupelor din 1963 în care am triumfat cu 5-1, prilej cu care am devenit prima formație britanică din istorie care a câștigat un trofeu european.

Cel mai recent ne-am întâlnit cu ei într-un amical din pre-sezon la Melbourne, în 2016, în cadrul International Champions Cup”, a precizat clubul Tottenham Hotspur pe site-ul oficial, imediat după tragerea la sorți.