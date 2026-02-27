Echipa patronată ocupă locul șapte, cu 43 de puncte, cu două etape înainte de finalul sezonului regulat și are nevoie ca FC Argeș, CFR sau U Cluj să se încurce.

Primul 11 al lui FCSB în meciul cu UTA Arad

În etapa 29 din Superliga, FCSB o va întâlni pe UTA Arad în deplasare, iar conform Fanatik, campioana en-titre va alinia cel mai bun prim 11. Matei Popa se va afla din nou în poartă în locul lui Ștefan Târnovanu, ca soluție pentru regula U21.

În rest, formula cu care FCSB va lupta pentru calificarea în play-off este cea clasică. În centrul apărării se vor afla Andre Duarte și Daniel Graovac, în condițiile în care Siyabonga Ngezana este accidentat. În flancurile apărării se vor afla Vali Crețu și Risto Radunovic.

Mihai Lixandru va evolua în tandem cu Florin Tănase la mijlocul terenului, iar, în atac, în spatele vârfului Daniel Bîrligea, vor fi David Miculescu, Darius Olaru și Juri Cisotti.

Cum va arăta FCSB în meciul cu UTA Arad

Popa – Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Lixandru, Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea

Clasamentul din Superliga României