După câteva gafe și goluri primite la FCSB, Ștefan Târnovanu a fost scos dintre buturi de la campioana en-titre și a urmărit ultimele șase meciuri ale echipei pregătite de Elias Charalambous de pe banca de rezerve.

Târnovanu a intrat în dizgrația patronului Gigi Becali după ce a încasat patru goluri cu Dinamo Zagreb în Europa League și patru goluri în meciul cu CFR Cluj, care avea o încărcătură uriașă, în contextul în care roș-albaștrii nu se află pe cea mai bună poziție în clasament.

FCSB e pe 7 acum cu două etape înainte de finalul sezonului regulat. Campioana se află la trei lungimi de zona play-off-ului

Verdict despre Ștefan Târnovanu, după ce a fost scos din poarta lui FCSB: ”Asta s-a întâmplat, dar puțini înțeleg”

Bogdan Stelea, fost internațional român, a oferit un interviu pentru Pro TV și Sport.ro în care, printre altele, a vorbit și despre situația lui Ștefan Târnovanu la FCSB.

Stelea a explicat că în clipa în care echipa nu merge și primește multe goluri, totul se răsfrânge asupra portarului. Motiv pentru care Târnovanu a fost scos dintre buturi.

”(n.r. despre Târnovanu) E o situație de oameni care înțeleg foarte puțin din ce se întâmplă. E adevărat, a fost o perioadă mai dificilă pentru FCSB. Au pierdut mult, au încasat multe goluri. Și-au pierdut anumite obiective, bine obiectivul lor principal acum e să intre în play-off.

Se întâmplă. În momentul în care echipa pierde și tu ești portarul echipei respective și încasezi goluri, chiar dacă în multe nu aveai ce să faci, tot, e o chestie, care trebuie schimbată. Și, de multe ori, se răsfrânge asupra portarului”, a spus Stelea pentru Pro TV și Sport.ro.

Târnovanu se află la FCSB din iarna lui 2020. Cotat la 4,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, portarul de 1,97 m a bifat 201 apariții la gruparea roș-albastră, a încasat 222 de goluri și a încheiat 71 de meciuri fără gol primit.