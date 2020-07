Coronavirusul a schimbat DRAMATIC programul meciurilor din Liga 1! Doar 4 meciuri in weekend! Cand se joaca Gaz Metan - FCSB

Din articol Programul etapelor din weekend:

Reprezentantii Ligii Profesioniste de Fotbal au modificat programul etapelor urmatoare din Liga 1.

Asta in contextul aparitiei mai multor cazuri de infectare cu noul coronavirus la CFR Cluj, Dinamo si Universitatea Craiova.

Oficialii LPF au decis ca meciurile celor 3 echipe sa fie reprogramate. Astfel, din etapa a 9-a a playoff-ului Ligii 1 se va disputa sambata, 25 iulie, de la ora 21, doar partida dintre Gaz Metan Medias si FCSB.

In etapa a 11-a din playout sunt programate 3 meciuri. Sambata, de la ora 15:30, se vor infrunta Academica Clinceni si Poli Iasi, iar de la ora 18, Viitorul va primi vizita celor de la Chindia Targoviste, in timp ce duminica, de la ora 16:00, Sepsi va juca in deplasare la FC Voluntari.

In cadrul acelorasi etape, in playoff, CFR Cluj ar fi trebuit sa joace cu FC Botosani, Universitatea Craiova ar fi intalnit Astra Giurgiu, iar in playout, Dinamo ar fi jucat impotriva celor de la FC Hermannstadt.

Potrivit LPF, aceste meciuri vor fi reprogramate ulterior, in functie de evolutia cazurilor de Covid-19 din cadrul cluburilor.

Programul etapelor din weekend:

Sambata, 25 iulie

Ora 15.30 Academica Clinceni – Poli Iasi

Ora 18.00 FC Viitorul - Chindia

Ora 21.00 Gaz Metan Medias – FCSB

Duminica, 26 iulie

Ora 16.00 FC Voluntari - Sepsi Sf. Gheorghe