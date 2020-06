Fanii lui Burnley au zburat deasupra stadionului lui Manchester City! Ce scria pe bannerul tras de avionul lor a infuriat pe toata lumea

Pe teren, echipa lui Guardiola s-a impus cu 5-0, dar oficialii lui Burnley au fost furiosi din alta cauza.

Inaintea meciului Manchester City - Burnley, disputat luni si incheiat cu victoria gazdelor cu 5-0, a avut loc un moment ciudat. In timp ce jucatorii au ingenuncheat in semn de solidaritate cu miscarea Black Lives Matter (Vietile celor de culoare conteaza), pe deasupra Etihad Stadium a trecut un avion inchiriat de cativa fani ai lui Burnley, care tragea in urma sa un banner pe care scria “White Lives Matter” („Vietile albilor conteaza”). Un fan al lui Burnley originar din Lancashire a transmis live zborul pe pagina sa de Facebook, ce s-a vrut un gest de combatere a umilirii cetatenilor albi pentru pacatele inaintasilor. Oficialii lui Burnley au transmis la pauza meciului un comunicat in care se spunea ca „clubul condamna cu fermitate aceasta actiune, care nu ne reprezinta si cei responsabili nu mai sunt bineveniti la stadionul nostru”.

Toate echipele din Premier League au acceptat sa poarte la meciuri tricouri cu mesajul “Black Lives Matter” in locul numelui jucatorilor si sa isi lase echipele sa puna un genunchi la pamant in semn de solidaritate cu aceasta miscare antirasista. In ultima luna, protestatarii Antifa si antirasisti din Marea Britanie au distrus statui si monumente dedicate unor personalitati istorice pe care le-au acuzat ca au promovat rasismul sau sclavia, dupa modelul miscarilor sociale din SUA, unde sute de mii de persoane au iesit in strada pentru a combate violenta fortelor de ordine impotriva cetatenilor de culoare.

Dupa o saptamana de proteste, galeriile echipelor de fotbal si gruparile nationaliste au format cordoane in jurul acestora pentru a le proteja, dupa ce mai multe marsuri au deviat in distrugeri si violente contra agentilor de politie. Mare parte a populatiei si unii politicieni nu au inteles de ce protestatarii au fost lasati sa distruga bunuri istorice comune fara sa fie arestati si pedepsiti penal, acuzand fortele de ordine si autoritatile locale ca au fraternizat cu protestatrii si ca au inchis ochii la incalcari grave ale legii. Alti activisti de dreapta au argumentat ca insusi mesajul „Black Lives Matter” este la randul lui problematic, pentru ca pune accentul doar pe problemele unei rase si nu cere egalitate rasiala si sociala.