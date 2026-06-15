Gigi Becali a stabilit noua țintă în mercato pentru FCSB! Cât trebuie să plătească pentru fotbalistul român

Ultimul plecat de la echipa roș-albastră a fost Olaru, care va semna în Belgia, cu Union Saint-Gilloise. În schimbul său, FCSB va încasa trei milioane de euro, sumă pe care, cel mai probabil, roș-albaștrii o vor reinvesti în transferuri.

Deocamdată la echipa patronată de Gigi Becali a ajuns doar Anderson Ceara, însă finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat 5-6 transferuri importante pentru această perioadă de transferuri. FCSB l-a ratat deja pe Stefan Pirgic, care a semnat cu Viktoria Plzen, iar Shon Weissman ar putea ajunge la Beitar Ierusalim.

Gigi Becali a mai anunțat că ar vrea să îi transfere pe Florinel Coman și pe Denis Drăguș, însă este greu de crezut că cei doi vor ajunge la FCSB, având în vedere ce salarii încasează la Al-Gharafa, respectiv Trabzonspor.

Totuși, Gigi Becali și-a stabilit și o țintă mai ușor accesibilă. FCSB vrea să îl transfere pe Remus Guțea, fotbalistul celor de la FC Voluntari. Golgheterul ilfovenilor a recunoscut că și-ar dori să ajungă la gruparea roș-albastră, dar există însă un obstacol în calea mutării.

Conform Fanatik, FC Voluntari solicită 600.000 de euro și 15% dintr-un transfer ulterior în schimbul lui Remus Guțea, însă sunt șanse mari ca Gigi Becali să considere că suma este una prea mare pentru un fotbalist de 19 ani care s-a făcut remarcat doar în Liga 2.

275.000 de euro este cota de piață a lui Remus Guțea, potrivit Transfermarkt.

Ce a spus Gigi Becali despre transferul lui Remus Guțea

”L-am văzut. Mi-a dat nea Mitică mesaj: «Ia-l pe Remus Guțea imediat!». Dar, acum, știi care e treaba? Dacă îl vreau eu, trebuie să dau bani mulți de tot. Îți dai seama, că dacă aude finul de mine zice: «Lasă, că are nașul bani». Vreo 500.000? Bine, atât cere dacă îl vrea altul, dar mie îmi cere 1.000.000. Acum glumesc, să nu se interpreteze, că el e supărăcios, imediat se supără”, a spus Gigi Becali.