Acuzatii de rasism la adresa FCSB! Dezvaluiri facute de un fost fotbalist in presa internationala: "Imitau maimutele! Absolut ingrozitor"

Stuart Byrne, fost jucator la Shelbourne, a povestit un episod din 2005, cand echipa sa juca in preliminariile Ligi Campionilor cu FCSB.

Meciul din al doilea tur preliminar al Ligii Campionilor a avut loc la Bucuresti, pe vechiul stadion Lia Manoliu. Irlandezul a povestit la ce tratamente au fost supusi colegii sai de catre suporterii romani.

"Am avut parte de e o experienta dificila acolo. Nici nu imi pot imagina cum a fost pentru Joseph Ndo şi Curtis Fleming. Cei doi au fost huiduiti pe toata durata jocului. Suporterii imitau maimutele, era groaznic. Absolut ingrozitor. Cu toate acestea, cand se intampla, nu prea stii ce sa faci. Esti complet confuz si speri ca oficialii vor rezolva problema sau oficialii echipei adverse", a declarat Stuart Byrne pentru presa din Irlanda.

Stuart Byrne s-a intors in Romania, in 2009, cand St. Patrick o intalnea pe FCSB in preliminariile Europa League. UEFA a deci ca meciul sa se dispute fara suporteri tot din cauza scandarilor rasiste.

FCSB a reusit sa se impuna in fata lui Shelbourne cu 4-1. Singurul gol al irlandezilor a fost marcat chiar de Byrne. Pentru ros-albastrii a punctat Banel Nicolita, Victoras Iacob, Laurentiu Dinita si Daniel Oprita.