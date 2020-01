Meciul lui Puscas, oprit din cauza RASISMULUI! Detalii de ultima ora. Ce s-a intamplat pe stadion

Reading a fost invinsa astazi de Millwall, in etapa 28 din Championship.

Millwall s-a impus in fata echipei lui Puscas cu 2-0, multumita golurilor inscrise de Smith si Bodvarsson. Puscas a fost trimis in teren in minutul 58, dar nu a putut sa isi ajute echipa in obtinerea unui rezultat pozitiv.

Meciul a fost oprit in prima repriza din cauza scandarilor rasiste ale suporterilor lui Milwall. Arbitrul Keith Stroud a vorbit cu ambii manageri si le-a explicat decizia de a opri temporar partida.

Incidentul a fost raportat de arbitrul asistent si crainicul arenei a facut un anunt la statia de amplificare a stadionului.

Puscas a intrat in repriza a doua, cand scorul era 0-0. Cu aceasta infrangere, Reading a picat pe locul 16 in Championship.