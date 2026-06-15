Clubul din Gruia a fost sancționat cu o amendă de 200.000 de euro, o sumă identică fiind impusă și formației kosovare FC Ballkani. Printre echipele amendate se mai numără FK Budućnost Podgorica (95.000 de euro), FC Ordabasy Shymkent (75.000 de euro), FK Sarajevo (20.000 de euro) și Athletic Bilbao (10.000 de euro).

Corpul de Control Financiar al Cluburilor (CFCB) din cadrul UEFA a finalizat evaluarea plăților restante pentru sezonul 2025/26. Organismul european a decis sancționarea a șapte echipe care au înregistrat datorii neonorate către alte cluburi, angajați sau autorități fiscale și sociale. Pe această listă se regăsește și CFR Cluj, grupare care a primit una dintre cele mai aspre penalizări.

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Pericolul absenței din cupele europene

Pe lângă amenda substanțială, CFR Cluj a primit și o sancțiune pe plan sportiv, fiind pusă sub o monitorizare strictă. Forul continental a decis dictarea unei măsuri de excludere, suspendată însă pentru o perioadă de probațiune de două sezoane, din cauza unor abateri considerate grave.

Potrivit comunicatului oficial emis la Nyon, instituția europeană a transmis clar condițiile în care pedeapsa va fi activată: „Din cauza circumstanțelor agravante, anume recidiva și/sau datoriile restante mai vechi de 90 de zile, [...] excluderea este suspendată pentru o perioadă de probațiune de două sezoane și va fi pusă în aplicare doar dacă cluburile au datorii restante în sezoanele 2026/27 și 2027/28”.

Dacă nu va respecta aceste rigori financiare în perioada de supraveghere, echipa ardeleană va suporta consecințe identice cu cele aplicate grupării Dinamo Batumi. Formația din Georgia a fost exclusă definitiv din următoarea competiție UEFA la care s-ar califica, în urma respingerii apelului de către forul european, decizie menținută ca urmare a datoriilor acumulate.