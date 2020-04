NU se potolesc nici in al 12-lea ceas! Suedia acuza in continuare Romania de rasism! Ce solicitare au trimis la UEFA

Suedia acuza in continuare Romania de rasism.

Federatia de Fotbal din Suedia acuza in continuare Romania de rasism dupa partida care a avut loc in luna noiembrie a anului trecut pe Arena Nationala. Chiar daca UEFA a stabilit din decembrie 2019 ca suporterii romani nu au avut un comportament rasist, Federatia de Fotbal din Suedia a facut, la aproape jumatate de an, un alt apel la UEFA. Acestia sustin ca Romania nu a fost pedepsita din cauza unui viciu de procedura si ca federatia lor nu a fost implicata in ancheta, iar astfel nu au putut fi aduse dovezile prin care sa se dovedeasca rasismul romanilor.

"Federatia noastra a cerut UEFA sa modifice regulamentul dupa ce Romania a fost declarata nevinovata in pofida comportamentului rasist la adresa jucatorilor nationalei Suediei. Federatia noastra nu a fost parte din acest caz si vrem sa schimbam asta.

Rasismul este o problema evidenta in fotbalul international. Cand oamenii sunt victimele rasismului, trebuie sa actionam in consecinta. Din acest motiv, am fost surprinsi de decizia UEFA. Aceasta regula trebuie schimbata urgent", a anuntat Federatia de Fotbal din Suedia intr-un comunicat citat de Fotbollskanalen.

