„Golgheter și lider înnăscut!” Cum a fost descris Darius Olaru de belgieni înaintea transferului la Union SG

„Golgheter și lider înnăscut!” Cum a fost descris Darius Olaru de belgieni înaintea transferului la Union SG Stranieri
SPORT.RO
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Mijlocașul român Darius Olaru se pregătește să semneze cu Union Saint-Gilloise, iar presa din Belgia i-a făcut portretul.

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Potrivit jurnaliștilor de la publicația Voetbalkrant, mutarea jucătorului de 28 de ani la formația din Bruxelles se va realiza pentru aproximativ trei milioane de euro.

În descrierea pe care i-a făcut-o fotbalistului român, publicația belgiană a amintit, printre altele, de meciul echipelor naționale de tineret din noiembrie 2018, când Darius Olaru a marcat împotriva Belgiei, contribuind la o revenire spectaculoasă a „tricolorilor” mici pe finalul partidei. De asemenea, jurnaliștii belgieni i-au conturat un „profil foarte creativ”, notând că jucătorul are o tehnică de lovire excelentă și o viziune bună a jocului, având abilitatea de a ataca spațiile din spatele apărării.

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Darius Olaru a fost făcut K.O în prima repriză a derby-ului cu Dinamo
Darius Olaru, căpitan FCSB / Foto: Sport Pictures
Darius Olaru 160125
Darius Olaru, în FCSB - Metaloglobus / Foto Sport Pictures
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Olaru, lăudat de belgieni

„Olaru este un jucător spontan: nu ezită niciodată să-și încerce șansa, fie că se află în afara careului sau într-un unghi închis. Atât în privința paselor sale fine, cât și a tehnicii de șut, calitatea piciorului său drept este evidentă, deși a marcat deja și câteva goluri superbe cu stângul. În plus, îi place să-și creeze singur spațiu, infiltrându-se din linia a doua direct în spatele apărării”, au scris belgienii.

Deși se întreabă dacă Darius Olaru se va putea adapta la intensitatea din campionatul Belgiei, sursa menționată subliniază experiența europeană a românului, unde a adunat 13 goluri și 6 pase decisive în 40 de meciuri.

Fostul căpitan al FCSB pleacă din țară cu două titluri și o Cupă. 

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