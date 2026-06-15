„Golgheter și lider înnăscut!” Cum a fost descris Darius Olaru de belgieni înaintea transferului la Union SG

Potrivit jurnaliștilor de la publicația Voetbalkrant, mutarea jucătorului de 28 de ani la formația din Bruxelles se va realiza pentru aproximativ trei milioane de euro.

În descrierea pe care i-a făcut-o fotbalistului român, publicația belgiană a amintit, printre altele, de meciul echipelor naționale de tineret din noiembrie 2018, când Darius Olaru a marcat împotriva Belgiei, contribuind la o revenire spectaculoasă a „tricolorilor” mici pe finalul partidei. De asemenea, jurnaliștii belgieni i-au conturat un „profil foarte creativ”, notând că jucătorul are o tehnică de lovire excelentă și o viziune bună a jocului, având abilitatea de a ataca spațiile din spatele apărării.