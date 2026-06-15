„Golgheter și lider înnăscut!” Cum a fost descris Darius Olaru de belgieni înaintea transferului la Union SG

Potrivit jurnaliștilor de la publicația Voetbalkrant, mutarea jucătorului de 28 de ani la formația din Bruxelles se va realiza pentru aproximativ trei milioane de euro.
În descrierea pe care i-a făcut-o fotbalistului român, publicația belgiană a amintit, printre altele, de meciul echipelor naționale de tineret din noiembrie 2018, când Darius Olaru a marcat împotriva Belgiei, contribuind la o revenire spectaculoasă a „tricolorilor” mici pe finalul partidei. De asemenea, jurnaliștii belgieni i-au conturat un „profil foarte creativ”, notând că jucătorul are o tehnică de lovire excelentă și o viziune bună a jocului, având abilitatea de a ataca spațiile din spatele apărării.
Olaru, lăudat de belgieni
„Olaru este un jucător spontan: nu ezită niciodată să-și încerce șansa, fie că se află în afara careului sau într-un unghi închis. Atât în privința paselor sale fine, cât și a tehnicii de șut, calitatea piciorului său drept este evidentă, deși a marcat deja și câteva goluri superbe cu stângul. În plus, îi place să-și creeze singur spațiu, infiltrându-se din linia a doua direct în spatele apărării”, au scris belgienii.
Deși se întreabă dacă Darius Olaru se va putea adapta la intensitatea din campionatul Belgiei, sursa menționată subliniază experiența europeană a românului, unde a adunat 13 goluri și 6 pase decisive în 40 de meciuri.
Fostul căpitan al FCSB pleacă din țară cu două titluri și o Cupă.