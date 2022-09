Regina Elisabeta a II-a încetat din viață. Ce au transmis englezii

Imediat după moartea Reginei Elizabeta a II-a, două echipe din Premier League, eșalonul de top al englezilor, au reacționat cu privire la deces.

Astfel, Manchester City și Burnley FC și-au schimbat pozele de profil de pe rețelele social media și au postat fiecare un mesaj reprezentativ pe Twitter.

"Manchester City dorește să-și exprime sincerele condoleanțe Familiei Regale cu privire la decesul Maiestății Sale Regina Elizabeta a II-a.

Dedicarea și serviciile maiestății sale au fost un exemplu și vrem să ne alăturăm țării și Comunității pentru a ține doliu pierderii ei."

Manchester City wishes to express its sincere condolences to The Royal Family following the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.

Her Majesty’s dedication and service has been exemplary and we join our country and the Commonwealth in mourning her loss. pic.twitter.com/mDTn2Nj1UB