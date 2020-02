Rasismul loveste din nou! Jucatorul unei foste castigatoare de Champions League a vrut sa paraseasca terenul dupa ce a fost victima scandarilor: decizia INCREDIBILA luata de coechipierii sai

Un moment neplacut s-a petrecut in Portugalia, la meciul dintre Guimaraes si Porto. Marega a fost tinta scandarilor rasiste dupa ce a reusit sa marcheze pentru Porto in minutul 60. Fotbalistul si-a iesit din minti si a vrut sa plece la vestiare, insa atat coechipierii sai cat si adversarii au intervenit pentru a-l opri sa faca acest lucru. Marega a vazut cartonasul galben si in cele din urma a fost schimbat, deoarece jucatorul era vizibil afectat de cele intamplate.

Meciul a continuat si Porto s-a impus cu 2-1 in deplasare la Guimaraes, multumita golului decisiv marcat de Marega.

Porto's Marega, after receiving racist abuse from Vitoria Guimarães fans, leaves the pitch despite the protestations of his teammates. another day, another racist incident in European football. pic.twitter.com/NghJznF6Au