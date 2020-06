Benny Adegbuyi a comentat problema rasismului! "E picatura care a umplut paharul! Si eu am fost jignit, ca si cum as fi inferior din cauza culorii pielii!"

Luptatorul roman Benny Adegbuyi a vorbit despre problema rasismului.

In contextul protestelor din Statele Unite ale Americii, unde oamenii au iesit pe strazi revoltandu-se fata de abuzurile politiei americane asupra persoanelor de culoare, kickboxerul a povestit ca el a avut un pic de noroc, dar ca si in Romania s-a confruntat cu aceasta problema.

"Sunt la curent cu tot ce se intampla si chiar sustin si eu aceasta cauza pentru ca e cumva exagerat tot ceea ce se intampla si nu se intampla de azi, de maine. Cred ca George Floyd a fost picatura care a umplut paharul. Nu e el practic eroul pe care unii oameni il considera asa, el acum e ridicat in slavi, dar e de fapt ultima picatura care a pus capac la tot ce s-a intamplat de-a lungul timpului.

Eu in Romania am avut noroc si nu am resimtit atat de tare precum se vehiculeaza in America. O sa zic totusi adevarul, sa stii ca se simte si in sport. Am avut momente in care m-au privit diferit, am fost jignit sau am fost facut in diferite feluri doar pentru culoarea pielii, ca si cum as fi inferior. Suntem in 2020, lucrurile acestea nu ar trebui sa se intample", a declarat Benny Adegbuyi, potrivit Eurosport.

Reamintim ca George Floyd a fost ucis de un om al legii. Un politist a stat cu genunchiul pe gatul barbatului, desi acesta era incatusat si nu opunea rezistenta. In urma acestui incident, mii de americani au iesit pe strazile mai multor orase din SUA, protestand impotriva abuzurilor politiei fata de oamenii de culoare.