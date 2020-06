Tyson Fury acuza si el ca este victima rasismului: “E 2020, sunt alb, dar nu ma lasa in restaurant!”

Motivul incredibil din cauza caruia campionaul mondial la box are de suferit.

Tyson Fury s-a nascut si a crescut intr-o familie de irlandezi calatori (Irish Travellers), numiti in Marea Britanie si “Gypsies” (“Tigani”), care insa nu au legatura cu populatia minoritatile europene roma si sinti. Boxerul, care are ca nume de ring “Gypsy King”, spune ca a fost victima rasismului si ca inca resimte un comportament neadecvat la adresa sa, doar pentru ca vine din randul unei minoritati etnice.

“Sunt un barbat alb, dar am suferit din cauza rasismului. Chiar si in 2020, ca persoana cu pielea alba, am fost jignit pentru ca vin dintr-o familie calatoare si din cauza ca provin din randul unei minoritati etnice. In fiecare zi, mergi la berarie, bar sau restaurant si ti se poate zice la usa ‘Ne rezervam dreptul sa nu servim calatori. Nu au voie inauntru tigani sau calatori’. Nu doar persoanele de culoare sufera din cauza rasismului. Cred ca e cel mai acceptabil, in Marea Britanie si in lume, sa ai comportament rasist impotriva celor denumiti ’tigani’, a celor care nu au resedinta stabila si isi petrec viata pe drumuri.

Nu se zice nimic despre asta, nu se face nimic pentru a corecta situatia. In 2016, intr-un restaurant din Paris, mi-a fost refuzata intrarea. ‘Nu au voie tiganii inauntru’, mi-au zis. ‘Sunt campion mondial la box, nu sunt orice tigan sau calator!’, am raspuns. ‘Da, dar esti irlandez calator, nu ai voie inauntru’. Stiu cum este sa fii victima rasismului si xenofobiei, a unui comportament inacceptabil din partea tuturor si mereu. Nu e vorba de albi, negri sau asiatici, care se pot comporta astfel doar la adresa unei alte rase. O persoana rasista poate avea astfel de comportament si in privinta altor grupuri entice. Cred ca trebuie sa se schimbe ceva, sa inceteze orice fel de comportare rasista”, a declarat Fury.

Fury a facut declaratia in contextul demonstratiilor violente din SUA, dupa decesul lui George Floyd, un cetaten american de culoare, care a fost ucis dupa o interventie in forta a politiei din Minneapolis, in care un agent alb l-a presat timp de mai multe minute cu genunchiul pe gat si spate, desi era pus la pamant si incatusat, iar acesta a repetat de mai multe ori “I can’t breathe!” (“Nu pot respire!”). In ultimele zile, demonstratiile au degenerat in lupte de strada si jafuri, mai multi participanti si politisti fiind impuscati.