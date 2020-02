INCREDIBIL DE RASIST cum a putut sa isi cheme jucatorul de la INCALZIRE! Mallorca este in centrul ultimului SCANDAL DE RASISM! Ce s-a intamplat la ultimul meci

Japonezul Takefusa Kubo (18 ani) este protagonist in Spania, insa nu cu o intamplare pozitiva, ci cu una negativa, insa de actualitate: RASISMUL. Intamplarea a avut loc la meciul dintre Espanyol si Real Mallorca, incheiat 1-0 pentru catalani.

Celalalt protagonist este preparatorul fizic al Mallorcai, Dani Pastor, care este acuzat de rasism la adresa jucatorului care este imprumutat de la Real Madrid. Jucatorul a inceput meciul din postura de rezerva, insa a fost introdus pe teren in repriza secunda, in minutul 65.

Intamplarea care a scandalizat Spania a avut loc inaintea intrarii sale in teren, atunci cand preparatorul fizic l-a chemat pe japonez de la incalzire. Acesta si-a alungit ochii, in incercarea de a-i atrage atentia fotbalistului. Momentul a ajuns viral, iar fanii cer ca oficialii Mallorcai sa ia masuri impotriva lui Pastor.

This is how Mallorca's staff called back Kubo warming up on the sidelines for his substitution. #EspanyolRCDMallorca #ESPMLL pic.twitter.com/psU70crdgR