Campioana Angliei şi a Europei, Manchester City a învins vineri seara, în deplasare, scor 3-0, echipa Burnley FC, în meciul de deschidere pentru ediţia 2023-2024 a Premier League.

Erling Haaland şi-a făcut din nou datoria, înscriind de două ori pe stadionul Turf Moor.

Prima oară a făcut-o în minutul 4, din pasa lui Rodri, iar a doua oară a marcat în minutul 36, fructificând un assist venit de la Julian Alvarez.

Scorul final a fost stabilit de Rodri, în minutul 75.

În prima repriză a meciului, Rico Lewis, jucătorul oaspeţilor, a fost lovit de o brichetă aruncată din tribună. VIDEO AICI

Până la finalul meciului, clubul organizator, Burnley FC, a identificat autorul incidentului, l-a îndepărtat din tribună cu ajutorul poliţiei şi a postat un mesaj pe pagina oficială de Twitter, cerându-şi scuze pentru incident.

În minutul 90+4 a fost eliminat Anass Zaroury, de la Burnley, pentru o intrare foarte dură la Kyle Walker.

We are aware of an incident that happened in the first half of the match where a missile was thrown at Manchester City player Rico Lewis.

This is unacceptable.

The person responsible has been identified and removed from the ground by the police.

Any individual found guilty of…