Șoc în fotbalul european: echipa din Europa League, exclusă din prima ligă + suspendare de 12 ani

Karvina, exclusă din prima ligă a Cehiei

Luni seară, Comisia de Etică din cadrul Federației a decis să excludă clubul MFK Karvina din prima ligă și să îl amendeze cu 10 milioane de coroane cehe (aproximativ 415.000 de euro). De asemenea, Jan Wolf, primarul orașului Karvina și fost conducător al clubului, a fost suspendat 12 ani din orice activitate fotbalistică și a primit o amendă de 3 milioane de coroane cehe (aproximativ 125.000 de euro), notează infotbal.cz Decizia nu este însă finală.

Pedepsele drastice vin ca urmare a unui dosar amplu de trucare de meciuri în care a fost implicat clubul Karvina. Nu mai puțin de 41 de persoane, inclusiv jucători, au fost puse sub acuzare la finalul lunii martie.

Jan Wolf a fost acuzat că a influențat rezultatul a trei partide în care Karvina a fost implicată. Un exemplu este un meci important din lupta pentru evitarea retrogradării, în martie 2024, contra lui Ceske Budejovice câștigat de Karvina cu 2-1.

Wolf ar fi mituit mai mulți participanți la meciul respectiv, inclusiv pe arbitrul de centru Jan Vsetecka, cât și pe arbitrul VAR Miroslav Zelinka.

De asemenea, tot la acel joc, conducătorul de la Karvina i-ar fi promis unui mijlocaș al adversarilor, Samuel Sigut, o sumă de bani, dar și transferul la Karvina în cazul în care Ceske Budejovice retrogradează, scrie sport.cz.