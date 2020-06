Inca o legenda a sportului se implica in lupta anti-rasism! Ce donatie importanta va face Michael Jordan

Michael Jordan se implica in lupta pentru egalitatea intre rase.

Fostul baschetbalist va dona, in urmatorii 10 ani, cate 10 milioane de dolari anual, bani ce vor utilizati de mai multe asociatii care lupta impotriva rasismului. Aceasta nu este prima cauza pe care o sprijina Jordan, el implicandu-se de-a lungul timpului in mai multe campanii.

Anuntul despre aceasta donatie a fost facut de presedintele Jordan Brand, Craig Williams, care a punctat ca rasismul trebuie sa inceteze.

"Anuntam ca Michael Jordan si brandul Jordan vor dona 100 de milioane de dolari in urmatorii 10 ani in aceasta lupta pentru eradicarea diferentelor sociale intre rase. Trebuie sa ne unim cu guvernul, comunitatile locale si liderii societatii civile pentru a crea un impact pozitiv asupra acestui aspect esential al existentei noastre. Violenta impotriva oamenilor de culoare trebuie sa inceteze", a declarat Williams.

Michael Jordan are o avere estimata la peste 2 miliarde de dolari. El se implica in lupta impotriva rasismului in timp ce in Statele Unite ale Americii au loc proteste ca urmare a mortii lui George Floyd.

Black lives matter. This isn't a controversial statement. We are you. We are a family. We are a community. pic.twitter.com/cGH8bJl1GQ — Jordan (@Jumpman23) June 5, 2020