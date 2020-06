Propunere IMPRESIONANTA din partea cluburilor din Premier League! Cum se implica echipele in lupta anti-rasism!

Echipele din Premier League se implica in lupta anti-rasism.

Cluburile au pregatit o initiativa impresionanta pentru a veni in sprijinul celor care lupta impotriva rasismului. Toti fotbalistii vor avea inscriptionat pe spate, in prima etapa post-pandemie, mesajul "Black Lives Matter" in locul numelor.

Aceasta campanie nemaiintalnita are scopul de a atrage si mai mult atentia asupra problemelor cauzate de rasism, pentru ca oamenii sa inteleaga cat de periculos este acest fenomen.

Potrivit presei din Marea Britanie, toate cluburile din Premier League au luat aceasta decizie, de a se alatura protestatarilor, anuntand apoi Liga profesionista de fotbal cu privire la acest demers. Acum este asteptata o hotarare oficiala din partea Premier League, insa este putin probabil ca reprezentantii competitiei sa aiba ceva de obiectat.

Pe langa inlocuirea numelor pe tricouri, fotbalistii vor purta pe brat o banderola cu initialele BLM (Black Lives Matter).

De asemenea, cluburile au discutat si varianta ingenuncherii in timpul intonarii imnului Premier League, in semn de solidaritate.

Reamintim ca Premier League revine pe 17 iunie.