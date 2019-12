Scandal MONSTRU in Anglia: Tottenham - Chelsea s-a oprit din cauza acuzatiilor de rasism: "Faceau ca maimutele, i-ati auzit?"

Din articol Suporterii lui Tottenham s-au razbunat pe Rudiger

Rudiger a acuzat un incident rasist la meciul dintre Tottenham si Chelsea.

Chelsea a castigat in deplasare la Tottenham cu 2-0, multumitaa dublei reusite de Willian.

In minutul 62, Tottenham a ramas in inferioritate dupa ce Son l-a lovit intentionat cu crampoanele in zona abdomenului pe Rudiger. Sud Coreeanul a primit cartonasul rosu dupa ce arbitrul a decis sa consulte sistemul de video arbitraj.

Suporterii lui Tottenham s-au razbunat pe Rudiger

Fanii lui Tottenham l-au luat pe Rudiger in vizor dupa ce acesta a contribuit la eliminarea lui Son si au scos sunete de maimuta. La nici un minut dupa ce son a fost eliminat, Rudiger i-a reprosat arbitrului ca suporterii fac ca maimutele la el.